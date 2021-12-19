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Евросоюз заказал еще 20 млн доз вакцины Pfizer

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Евросоюз заказал еще 20 млн доз вакцины Pfizer
Ускоренные поставки начнутся через несколько недель. Фото: Pixabay

Еврокомиссия достигла договоренности с компаниями Pfizer и BioNtech об увеличении объемов поставок вакцины против коронавируса Covid-19. Об этом сообщается на сайте ЕС. Указано, что ускоренные поставки начнутся через несколько недель.

"В первом квартале 2022 года будут доставлены дополнительно 20 млн доз вакцины (5 млн в январе, 5 млн в феврале и 10 млн в марте). Эти дозы поступят сверх уже запланированной доставки 195 млн доз BioNTech-Pfizer, что доведет общий объем поставок вакцин в первом квартале до 215 миллионов доз", – говорится в сообщении.

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Также в прошлый четверг Еврокомиссия достигла договоренности с компанией Moderna о доставке дополнительных доз вакцины в первом квартале следующего года. Этих договоренностей, по прогнозу, достаточно, чтобы удовлетворить краткосрочную потребность стран-членов в дополнительных дозах вакцины на фоне распространения штамма Omicron.

Специалисты медицинской компании ZOE и ученые Королевского колледжа Лондона с помощью исследования определили, что штамм Omicron вызывает не только классические симптомы коронавируса.

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