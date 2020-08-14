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пятница, 14 августа 2020 14:37

Европа официально договорилась о покупке вакцины от коронавируса

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Европа официально договорилась о покупке вакцины от коронавируса
Когда будет доказана безопасность и эффективность против Covid-19 вакцины AstraZeneca, согласно заключенному договору, Еврокомиссия закупит 300 млн доз. Фото: Pixabay

Первого соглашения с фармацевтической компанией AstraZeneca достигла Европейская комиссия.

Стороны договорились о покупке потенциальной вакцины от коронавируса, передает "Європейська правда".

Соглашение стало положительным продолжением предыдущих переговоров с Sanofi-GSK, о которых сообщали 31 июля, и с Johnson&Johnson 13 августа.

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Когда будет доказана безопасность и эффективность против Covid-19 вакцины AstraZeneca, согласно заключенному договору, Еврокомиссия закупит 300 млн доз с возможностью приобретения еще 100 млн доз от имени государств - членов ЕС. Комиссия продолжает обсуждать аналогичные соглашения с другими производителями вакцин.

"Интенсивные переговоры Европейской комиссии продолжают приносить результаты. Сегодняшнее соглашение является первым краеугольным камнем в реализации стратегии Европейской комиссии по вакцинам. Эта стратегия позволит нам предоставлять будущие вакцины европейцам, а также нашим партнерам в других странах мира", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Сегодня, после нескольких недель переговоров, у нас есть первое предварительное соглашение ЕС о покупке вакцины-кандидата. Мы будем продолжать неустанно работать над тем, чтобы привлечь больше кандидатов в широкий портфель вакцин ЕС. Безопасная и эффективная вакцина остается надежной стратегией выхода для защиты наших граждан и остального мира от коронавируса", - заявила Стелла Кириакидис, комиссар по вопросам здравоохранения и безопасности пищевых продуктов.

Потенциальная вакцина AstraZeneca уже находится в крупномасштабных клинических испытаниях фазы II/III после многообещающих результатов в фазе I/II относительно безопасности и иммуногенности.

В І квартале 2021 года Великобритания закупит у компании Novavax 60 млн доз вакцины от коронавируса, которая разрабатывается. Вакцину будут проверять на заключительной и основной фазе клинических испытаний.

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