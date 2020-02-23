Эвакуация из Уханя: "Шахтер" отправит за украинцами свой самолет

Клуб поможет гражданам Украины, которых не эвакуировали из центра эпидемии коронавируса в Ухане, отправив за ними собственный самолет. ФОТО: espreso.tv

За остальными украинцами, оставшимися в Ухане, свой самолет отправит футбольный клуб "Шахтер".

На данный момент идет подготовка борта – ожидают все необходимые согласования. Процесс этот лично контролирует президент Украины Владимир Зеленский. Рассказал обо всем гендиректор клуба Сергей Палкин в комментарии изданию Интерфакс-Украина.

"Хочу вам сказать, что это довольно трудоемкий процесс сбора документов и согласований. В него вовлечены различные государственные службы, как в Украине, так и в Китае. Процесс под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского", – отметил Палкин.

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Борт в Ухань клуб готовит вместе со своим партнером – компанией SkyUp.

"Сможем вылететь, как только будет улажено все административные вопросы и получены необходимые разрешения", – подчеркнул гендиректор клуба.

20 февраля во время эвакуации украинка из китайского города Ухань Анастасия Зинченко отказалась лететь из-за того, что на борт самолета не приняли ее собаку. Еще четырех человек на борт украинского самолета не пустили. Среди них – трое граждан Украины и одна иностранка.