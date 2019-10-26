Еще в одном регионе зафиксировали случай дифтерии

Больной дифтерией проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Контактировал с тремя людьми. Фото: 5 канал

Случай заболевания дифтерией подтвердили в Тернопольской области.

Соответствующий диагноз поставили 47-летнему мужчине, передает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Мужчина привился от дифтерии в 2017-м. Однако о предыдущих обязательных 8 прививок по возрасту данных нет. Прививка от дифтерии формирует антитоксический иммунитет, что защищает от тяжелого течения болезни. Благодаря вакцине введением в 2017 году тяжелые осложнения не развились", - отметили в ведомстве.

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Больной проживает на границе Тернопольской и Хмельницкой областей. Контактировал с тремя людьми. Один из них ребенок. По месту жительства пациента провели дезинфекцию.

В Ужгороде впервые за десять лет зафиксировали вспышку дифтерией. Болезнь обнаружили у студента местного университета. Позже с признаками дифтерии были госпитализированы еще два человека. Случай дифтерии также обнаружили в столичном лицее у 9-летнего школьника.