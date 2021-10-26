Еще пять областей переходят в красную зону

В ближайшее время на карантинной карте Украины "покраснеют" еще пять регионов. Фото: Минздрав Украины

В Украине в список областей с красным уровнем эпидопасности попадут Житомирская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская области.

Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге 26 октября.

"На ближайшем заседании комиссии техногенно-экологической опасности и чрезвычайных ситуаций примут решение о переводе еще пяти областей в красный уровень эпидемиологической опасности", - сказал Ляшко.

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По состоянию на 26 октября в красной зоне находятся девять областей - Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Одесская, Сумская, Херсонская и Черниговская. С сегодняшнего дня "покраснели" Ровенская и Николаевская области. Всего в красной зоне окажутся уже 13 областей. В Украине стремительно ухудшается Covid-ситуация. За прошедшие сутки в стране зафиксировали очередной рекорд смертности за сутки - 734 человека. Это больше всего с начала пандемии в Украине. Обнаружили также 19 120 инфицированных, 9738 человек выздоровели, 2939 человек госпитализировали.