ЕС договорился о закупке 160 млн эффективной вакцины

Это уже шестой контракт Еврокомиссии с производителями вакцин. Фото: pixabay.com

Европейский Союз купит потенциальную вакцину от коронавируса в американской компании Moderna.

О закупке договорилась Европейская комиссия, объявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в Брюсселе, передает "Европейская правда".

"Завтра мы утвердим новый контракт, чтобы обеспечить еще одну вакцину в нашем портфолио. Этот контракт позволит нам купить до 160 миллионов доз вакцины, производимой компанией Moderna. Согласно результатам исследований, эта вакцина может быть чрезвычайно эффективной против коронавируса", - сообщила она.

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По ее словам, как только вакцина докажет свою эффективность и безопасность, каждая страна ЕС получит ее на равных условиях.

Это уже 6-я договоренность Еврокомиссии с производителями потенциальных вакцин от коронавируса. Она отметила, что Брюссель работает над еще одним контрактом.

Условия контракта пока неизвестны. Но прежде Moderna объявила, что будет продавать свою вакцину по цене от $25 до $37 за дозу.

Вакцина от коронавируса AZD122 показала 70% эффективности. Ее создала компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. По данным исследований, Moderna эффективна на 94,5%.