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вторник, 11 февраля 2020 17:06

Эксперт спрогнозировал конец вспышки эпидемии коронавируса

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Эксперт спрогнозировал конец вспышки эпидемии коронавируса
Пик эпидемии прогнозируют до конца февраля. Фото: Reuters

Вспышка коронавируса может завершиться в апреле.

Такой прогноз озвучил ведущий консультант китайского правительства по вопросам эпидемии коронавируса Чжун Наньшань, пишет Reuters.

По его подсчетам, пик эпидемии придется на середину-конец февраля. Далее уровень заболеваемости пойдет на спад.

"Я надеюсь, что эта вспышка может закончиться где-то в апреле", - сказал эксперт.

При этом издание отмечает, что предыдущий прогноз Чжуна относительно самой активной фазы распространения вируса был преждевременным.

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В декабре 2019 года в китайском городе Ухань (провинция Хубэй) зафиксировали вспышку пневмонии, вызванной до сих пор не известным возбудителем. Позже стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

По состоянию на 11 декабря, коронавирусом заразились более 40 тыс. человек в Китае и 24 странах на разных континентах. Более 1000 человек умерли.

30 января Всемирная организация здравоохранения объявила чрезвычайное положение в сфере здравоохранения в мире.

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Дата
11
февраля

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