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вторник, 04 мая 2021 18:05

Эксперт рассказала об эффективном способе отказаться от переедания

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  Лучше убрать из зоны видимости сладкое и пытаться отвлекаться от еды
Лучше убрать из зоны видимости сладкое и пытаться отвлекаться от еды

Специалист по коррекции пищевого поведения Варвара Зародина раскрыла способ перестать много есть.

По ее словам, за месяц режима самоизоляции многие люди набрали лишний вес. Главная причина, почему многие поправляются, пока сидят дома — холодильник в зоне доступа.

Чтобы похудеть, специалист советует выработать осознанное отношение к тому, что мы едим. В этом случае поможет дневник питания.

"Когда вы записываете то, что вы съели, оценка дается более критично", — сказала она. Кроме того, поможет планирование графика еды: что можно есть на завтрак, обед и ужин.

Эксперт также советует убрать из зоны видимости сладкое, и стараться отвлекаться от еды. Например, можно чем-то занять руки.

"Можно собирать пазл, рисовать, вязать крючком", — сказала Зародина.

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Однако самым вредным продуктом остается сахар. Вместо этого специалист советует употреблять "полезное" сладкое, например, фрукты или сухофрукты.

Наиболее веские причины отказаться от сахара:

Сахар негативно влияет на чувство голода, усталости и настроение, вгоняя нас в бесконечный цикл. После употребления сахара, его уровень в крови увеличивается, заставляя нас чувствовать себя счастливыми и полными энергии. Но без усиления его настоящей едой, уровень сахара в крови снижается так же быстро, как и повышается, оставляя нас уставшими, голодными и с плохим настроением. Поэтому из-за этого нам хочется еще больше сахара,

Сахар является причиной чрезмерных жировых отложений. Он заставляет тело вырабатывать больше инсулина, ну а последний, в свою очередь, говорит организма, что пора запасать жир на черный день;

Сахар способствует воспалительным процессам. Это не только больно, но и может стать началом появления проблем с сердцем, диабета и даже рака.

golos.ua
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04
мая

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