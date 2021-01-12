Эффективность вакцины Sinovac, которую закупит Украина, ниже 60% - СМИ

Вакцина от коронавируса Coronavac китайской фармакологической компании Sinovac Biotech имеет эффективность менее 60%.

Такие результаты клинических испытаний в Бразилии публикует местный информационный портал UOL.

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Однако с точки зрения Всемирной организации здравоохранения и бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) уровня эффективности в 50% достаточно для использования вакцины для иммунизации населения.

Официальные данные должны быть опубликованы во вторник, 12 января.

30 декабря Украина подписала договор о поставках 2 миллионов доз вакцины от китайской компании Sinovac Biotech. Первая партия вакцины будет поставлена ​​в Украину в течение 30 дней после официальной регистрации в Китае или регуляторами в одной из определенных стран. Цена вакцины против Covid-19 от китайской компании Sinovac Biotech отвечает самой дорогой в мире вакцине. Украина планирует закупить ее по цене $18 за дозу.