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понедельник, 23 июля 2018 12:06

Еда-наркотик: 10 продуктов, которые вызывают зависимость

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Еда-наркотик: 10 продуктов, которые вызывают зависимость
Фото: segodnya.ua

Американские ученые из Университета Колорадо определили, какие из 35 различных продуктов вызывают сильную зависимость. Они составили список из 10 позиций.

Об этом сообщает "Телеграф".

В этот список вошли пицца, шоколад, чипсы, бисквиты, мороженое, жареный картофель, чизбургеры, недиетических газировка, пирожные, а также сыр.

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Одиннадцатую строчку в рейтинге занимает бекон, который является переработанным продуктом.

Также группа ученых составила рейтинг продуктов, вызывающих наименьшее зависимость. В первую десятку вошли огурцы, морковь, бобы без соуса, яблоки, коричневый рис, брокколи, бананы, форель, кукуруза без сливочного масла или соли, а также клубника.

Пиво и вино способствуют улучшению мужского здоровья. Такие результаты показало исследование итальянцев, в котором приняли участие 323 добровольцев.

Ученые из Милана выяснили, что умеренное употребление пива и вина улучшает качество спермы, защищая половые клетки от повреждения. Все благодаря антиоксидантам и флавоноидов, содержащихся в винограде и шишках хмеля. Речь идет о небольших дозы этих напитков: 7 маленьких бутылок пива или одна небольшая стакан вина в неделю.

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