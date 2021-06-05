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суббота, 05 июня 2021 10:15

Дождались: Украина переходит на новые больничные

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Дождались: Украина переходит на новые больничные
Украинские врачи будут оформлять листы нетрудоспособности в электронном виде. Фото: unsplash.com

В украинских медицинских учреждениях начали оформлять электронные больничные.

Идет переходный период. Все больницы страны начнут оформлять медицинские заключения о временной нетрудоспособности в электронном виде только с 1 сентября этого года, рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook.

"С июня по август медицинские учреждения будут формировать, как электронные справки нетрудоспособности, так и выдавать бумажные. Решение о виде документа будет принимать врач в соответствии с требованиями Минздрава. Соответствующий приказ уже подписан и прошел экспертизу Минюста", - отметил Ляшко.

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Глава Минздрава добавил, что введенные изменения не могут заработать сразу.

"Для этого нужно время, обучение и разъяснение для медицинских работников и всех, кто причастен к этому процессу", - сказал он.

Электронный больничный планировали ввести с 1 апреля 2020 года, однако этого не произошло из-за технических проблем.

Листок нетрудоспособности будет иметь фиксированный срок. Человек может не идти в больницу, чтобы закрыть его, а выйти сразу на работу. Если пациент не выздоровел, то должен обратиться к врачу и продлить пребывание на больничном. Кроме того, в Минздраве уверены, что благодаря этой системе соответствующие органы смогут отслеживать, есть ли больничные настоящими. Это поможет бороться с мошенниками, которые продают документ.

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05
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