Украинцам вернут больничные - Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о возвращении больничных. Фото: Обозреватель

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 1380-IX о социальной защите в случае наступления временной нетрудоспособности.

Закон возвращает гражданам право на получение материальной помощи из Фонда социального страхования Украины в период временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве (т.н. больничных), сообщается на сайте главы государства.

"Из-за законодательной коллизии эти выплаты были отменены после внесения изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании", которые вводятся в действие с 30 июня 2021 года. Это могло привести к недополучению больничных 2 млн 500 тыс. человек. Закон, который подписал президент, исправляет коллизию и восстанавливает право на получение этой материальной помощи", — говорится в сообщении.

Подписанным законом вносятся изменения в ст.22 закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании".

Документ вступает в силу с 30 июня — со дня вступления в силу закона "О реабилитации в сфере здравоохранения".

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Размер больничных в Украине вырос на 15% до 360 грн в сутки. В прошлом году украинцы за этот же период получали 350 грн.