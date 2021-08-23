Достоверная и быстрая диагностика Covid-19 с первого дня заболевания

Украина в ожидании очередной осенней волны коронавируса. МОЗ уже даже подготовил список карантинных ограничений, которые, несмотря на, казалось бы, контролируемую в регионах ситуацию, должны придерживаться украинцы.

Так, ношение маски является обязательным в общественных местах, даже вакцинированным людям. Также граждане должны сохранять физическую дистанцию, а общественный транспорт должен снова соблюдать требования Минздрава относительно количества пассажиров.

Некоторые страны, кроме Международного свидетельства о вакцинации или соответствующего сертификата, все еще требуют отрицательный результат ПЦР-теста. Фото: medilabs

Остается актуальным вопрос ПЦР-тестов при пересечении границы. Некоторые страны, кроме Международного свидетельства о вакцинации или соответствующего сертификата, все еще требуют отрицательный результат ПЦР-теста. Ведь даже пройдя полный курс вакцинации, можно "подцепить" COVID. Например, без негативного теста вы не сможете пересечь границу Хорватии, Греции, Турции, Египта, Франции и многих других стран.

Поэтому, запрос от киевлян, где сдать тест на коронавирус в Киеве будет актуальным еще долгое время.

Почему экспресс-тест на COVID нельзя считать достаточно информативным?

Экспресс-тесты позволяют выявить наличие в организме антигенов - вирусных белков. Они считаются эффективными только в момент активной циркуляции вируса среди населения, или в "пик" прогрессирования заболевания у человека. То есть на этапе, когда пациент наиболее заразен.

А инфицированного человека надо изолировать как можно быстрее, поэтому весь мир предпочитает такой метод диагностики, как ПЦР.

Почему ПЦР-тест на COVID лучше экспресс-теста?

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) позволяет выявить вирус даже при малой его концентрации в организме человека. Малого того, этот анализ найдет коронавирус буквально сразу после инфицирования им. Главное - собрать мазки со слизистых верхних дыхательных путей, где COVID сразу оседает после контакта с инфицированным.

Именно поэтому, ВОЗ и Минздрав отмечают то, что не стоит полоскать рот, рассасывать таблетки, или обрабатывать рот спреем за несколько часов (6 часов - ред.) перед забором биологического материала из носовой и ротовой полостей.

ПЦР-тест позволяет выявить вирус даже при малой его концентрации в организме человека. Он найдет коронавирус буквально сразу после инфицирования им. Фото: medilabs

Запрещается также за 3-4 часа до ПЦР-тестирования употреблять пищу и напитки, курить и даже жевать жвачку.

Если эти правила были соблюдены инфицированным лицом, ПЦР-тест 100% -но обнаружит вирус.

Где в Киеве лучше сдать ПЦР-тест?

Частная лаборатория "Медилабс" может выдать готовый двуязычный результат ПЦР-теста уже через 5-7 часов после сдачи анализа.

Записаться на тест COVID-19 в Киеве можно по телефону: + 38 (067) 380-97-03.

"Медилабс" предоставляет готов двуязычный результат ПЦР-теста уже через 5-7 часов после сдачи анализа. Фото: medilabs