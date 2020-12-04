Добровольцы рассказали, какие побочные эффекты ждать после вакцинации от коронавируса

Добровольцы рассказали о побочных эффектах вакцины от коронавируса. Фото: 5.ua

Добровольцы, которым делали прививки вакцинами от коронавируса Pfinzer & BioNTech и Moderna, описали свои ощущения после принятия препарата.

Подробностями поделилось CNN.

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Для обязанности вакцин-кандидатов нужно получить 2 дозы. Вторая прививка делается спустя несколько недель после первой, для усиления реакции.

"Инъекция сначала казалась такой же, как прививки против гриппа, которая дает лишь небольшое защемление в руке. В тот вечер, когда я выписался из больницы, скованность стала немного больше. Это можно преодолеть, но вы действительно не чувствуете, что поднимаете руку слишком высоко над плечом. Однако побочные эффекты достаточно локализованы. Я имею в виду, что это просто дискомфорт в мышцах руки. И все. На самом деле это ни на что не влияет, и ты чувствуешь себя прекрасно", - прокомментировал 24-летний выпускник колледжа Ясир Баталви.

По словам добровольца, вторая доза вакцины была немного другой. С ним все было в порядке, пока он лежал в больнице, а уже дома он почувствовал усталость и озноб. Однако врачи-исследователи объяснили, что это нормальная реакция организма на препарат.

"Это означает, что ваш иммунный ответ работает на вас. Вы должны быть довольны этим. Теперь вы находитесь в гораздо лучшем состоянии, чтобы бороться с этим ужасным вирусом, который убил много людей и может вызвать множество долгосрочных осложнений", - сказал эксперт с вакцин врач Пол Оффит с Детской больницы Филадельфии.

В Украине ожидается поставка вакцин от коронавируса. Срок получения приходится на конец первого - начало 2-го квартала 2021 года.