Для борьбы с коронавирусом может не хватить врачей - Степанов

Врачей для борьбы с эпидемией может не хватить. Фото: pixabay

В Украине может не хватить врачей, которые будут оказывать помощь при коронавирусе.

Это может произойти независимо от увеличения количества коек для больных Covid-19, сказал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Хотя у нас сейчас 35 тыс. коек для больных коронавирусом, мы можем столкнуться с ситуацией, когда банально не хватит врачей, мы не можем снять врачей других специальностей с их прямых обязанностей и поставить бороться с Covid-19, ведь эпидемия коронавируса не отменила ни онкологии, ни сердечно-сосудистых заболеваний. Коронавирус только усложнил эту ситуацию ", - отметил Степанов.

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По словам Степанова, 315 учреждений здравоохранения принимают больных коронавирусом, у них есть 26 тыс. коек, в резерве 213 больниц, где почти 9 тыс. коек. Сейчас в больницах 3759 аппаратов ИВЛ, из которых задействовано 227. По состоянию на сентябрь стационарную медпомощь больным на коронавирус предоставляют 1370 медицинских команд, в состав которых входят 29,7 тыс. врачей, из них 2816 анестезиологов, 4204 инфекциониста, терапевты и педиатры, 46,7 тыс. медработников среднего и младшего медперсонала.

Министр отметил, что стратегия борьбы с коронавирусом имеет две составляющих, одна из которых - обязательное соблюдение гражданами профилактических мероприятий, разработанных МЗ: мытье рук, ношение масок, соблюдение дистанции, порядок работы учреждений и проведение мероприятий в период эпидемии.

Вторая составляющая - процесс лечения людей, совершенствование схем лечения, приобретение необходимого оборудования совершенствования условий предоставления медицинских услуг. Это касается и усиления семейной медицины, чтобы правильно выявлять больных на начальном этапе.

За последние сутки в Украине обнаружили 2723 новых больных коронавирусом. И это самое большое количество с начала эпидемии в стране. Всего, по состоянию на утро 4 сентября, имеем 130 951 лабораторно подтвержденный случай Covid-19. Из них 2761 - летальный. 51 пациент умер за последние сутки. Преодолели болезнь 60 616 пациентов, из них за последние сутки - 937.