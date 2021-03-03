Диетолог рассказала, сколько раз в неделю можно есть борщ

Есть жирный борщ вредно людям с проблемами поджелудочной железы, ожирением, высоким давлением, сахарным диабетом. Фото: vilkin.pro

Борщ полезный, если приготовить без зажарки и шкварок. Не следует добавлять жирное мясо: свинину, говядину, баранину. Лучше сварить бульон из птицы. Чтобы получить максимум пользы от блюда, стоит недоварить капусту и добавить пряности.

Об этом Gazeta.ua рассказала Оксана Скиталинская, вице-президент Ассоциации диетологов Украины.

"Больным подагрой, борщ на жирном, насыщенном бульоне нельзя есть. Вызывает приступы болезни. Потому что в жирном мясе содержится много пуринов — веществ, которые способствуют отложению солей", - сказал диетолог.

Не советует есть жирный борщ людям с проблемами поджелудочной железы, ожирением, высоким давлением, сахарным диабетом. Блюдо рекомендует готовить на бульоне из курицы или индейки.

"Если добавить немного нежирного мяса, борщ станет сбалансированным по составу. В нем будут присутствовать белки в виде аминокислот из мяса, также сложные углеводы, которые есть в овощах, полезные жиры, витамины", - добавила Скиталинская.

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Борщ дает ощущение сытости на долгое время, потому что овощи, которые в него входят, содержат сложные углеводы. Они богаты клетчаткой, которая заполняет желудок и способствует быстрому насыщению.

"Буряк — украинская суперпища. Его природный пигмент — бетаин — положительно влияет на печень. Повышает ее способность очищать организм от токсинов. Чеснок обладает антибактериальным эффектом. Морковь, благодаря каротиноидам, обладает ​​желтым пигментам, хорошо влияет на состояние кожи, слизистых оболочек, в частности в организме превращаются в витамин А. Капуста содержит много витамина U. Он снижает риск развития язвенной болезни желудка и кишечника", - сказала Скиталинская.

Диетолог советует недоварить капусту и оставить хрустящей, чтобы та отдала организму максимум пользы. А также не жалеть пряностей.

"В конце к борщу добавляют сметану и ложку толченого сала. Его перетирают вместе с чесноком. Оно содержит много полезных жиров", - добавил диетолог.

Украинское национальное блюдо — борщ — оказалась в списке 20 самых вкусных супов в мире по версии американского издания СNN.