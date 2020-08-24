Диабет: Ученые назвали новую причину возникновения

Нарушение функций головного мозга провоцируют развитие диабета второго типа. Фото: Pixabay

Нарушения функций головного мозга провоцируют развитие диабета второго типа. К такому выводу пришли ученые из Мюнхенского центра имени Гельмгольца и Немецкого центра исследований диабета.

В первую очередь, исследовались изменения в генной структуре человека, которые способствуют повышению риска развития данного серьезного заболевания, пишет Journal of Clinical Investigation.

Исследователи напоминают, что за контроль уровня сахара в крови отвечает инсулин ‒ гормон поджелудочной железы. Он также воздействует на головной мозг человека, конкретно на гипоталамус ‒ гормональный центр мозга, которая осуществляет таким образом дополнительный контроль за метаболизмом глюкозы и обменом энергии в организме человека.

При ожирении – поражении поджелудочной железы, инсулин теряет свою активность из-за частичной блокировки рецепторов этого гормона, что приводит к повышению уровня сахара, уверены ученые. Это явление называется инсулинорезистентность и является основным проявлением диабета второго типа.

"Нами доказано, что носители генетического варианта гена DUSP8 повышают риск развития сахарного диабета. Несмотря на то, что функциональное значение DSUP8 для этиологии заболевания пока до конца не понятно, по нашему мнению, исследования ведутся в правильном направлении", ‒ заявила соавтор исследования из Немецкого центра исследований диабета, доктор Соня Шривер.

Во Львовской больнице скорой медицинской помощи сделали уникальную операцию по пересадке поджелудочной железы. После нее у пациента упал уровень сахара в крови, потому что поджелудочная заработала.