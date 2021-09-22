Детские сады и начальную школу не закроют - Ляшко

Ляшко призвал педагогов вакцинироваться. Фото: Pexels

При любом уровня эпидопастности детским садам и школам разрешат работать.

Изменения приняли в постановлении правительства № 1236, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко, говорится на сайте Минздрава.

"Маленькие дети должны быть максимально вовлечены в образовательный процесс, для этого им надо заниматься с преподавателями офлайн. Мы смягчаем требования к карантину и позволяем детским садикам и начальной школе работать независимо от уровня эпидопастности. При этом мы призываем преподавателей сделать осознанный выбор и вакцинироваться от Covid-19. Ведь если в заведении начнется вспышка - его закроют", - сказал Ляшко.

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Создание безопасного образовательного пространства - общая ответственность педагогов и родителей. В закрытых пространствах коронавирус может распространяться значительно быстрее, добавил министр.

В Украине введут обязательную Covid-вакцинацию для госчиновника и работников образования. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 22 сентября, заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко. МЗ утвердит четкий перечень профессий производств и организаций, работники которых обязаны сделать прививки от коронавируса.