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понедельник, 08 октября 2018 03:28

Детская депрессия: как выявить и утешить

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Детская депрессия: как выявить и утешить
Всегда разговаривайте со своим ребенком, станьте для нее другом. Фото: из открытых источников

Самая большая проблема детской депрессии - дети не могут объяснить, что им плохо и не могут до конца разобраться, что с ними происходит. Некоторые думают, что это все просто прихоти, которые лечатся палкой. На самом деле, обращать внимание нужно на малейшие изменения в поведении своего ребенка. Перепады настроения, нарушения сна, замкнутость могут быть первыми сигналами большой проблемы.

Как выявить детскую депрессию

Присмотритесь внимательно к своему ребенку - не замечаете вы чего-то необычного в его поведении? Возможно, быстрые изменения настроения, агрессивность, замкнутость или резкое снижение успеваемости в школе. Депрессия как и у взрослых, так и у детей имеет разные формы.

Если ребенок вчера была веселая, а сегодня пришла домой не в духе, - поговорите с ребенком, узнайте, как у нее дела, спросите, почему она расстроена. Если же вы видите, что это продолжается длительное время, не медлите - посоветуйтесь со специалистами.

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Почему это происходит

Депрессия может возникнуть в любом возрасте. И это не просто плохое настроение или прихоти, это болезнь. Если ваш ребенок несколько дней подряд приходит из школы расстроенная, ничего не рассказывает вам отказывается есть, поговорите с ней. Возможно, причина там, где вы не и не подумали бы.

Учителя могут не замечать напряжение, которое царит в классе, ведь на уроках все спокойно. Однако в перерывах и после уроков над детьми могут издеваться, их могут оскорблять и унижать. Буллинг может проявляться как оскорбления, угрозы, побои или вообще игнорирование детей коллективом. Страдают от буллинг дети, которые отличаются одеждой, весом, социальным или материальным положением, состоянием здоровья и тому подобное.

Дети, перенесшие травмы или операции, тоже могут столкнуться с депрессией. Ребенок не понимает, почему это случилось именно с ней. Здесь важна миссия возлагается на родителей. Им нужно все объяснить ребенку, успокоить ее и поддержать.

Причин детской депрессии множество. Даже, казалось бы, небольшие неудачи и невинные мелочи, как двойка за контрольную, могут серьезно сказаться на психическом здоровье ребенка. Важно вовремя среагировать и всеми возможными способами помочь.

Как помочь ребенку с депрессией

Иногда, чтобы выявить причину депрессии у ребенка достаточно будет лишь дружеской беседы. Однако в большинстве случаев помочь сможет только психолог.

Но первые шаги все равно за вами. Прежде всего поговорите с ребенком и расспросите о делах в школе или саду. Узнайте, с кем она общается и общается вообще. Ваш разговор должен быть непринужденной, легкой и искренней. Будьте другом для своего ребенка.

Помогут и специалисты: психологи, детские психотерапевты или психиатры. Также можно обратиться к арт-терапевтов. Самая распространенная практика: разговоры один на один, так иногда легче рассказать все незнакомому человеку, чем маме или папе. Однако нередко к сеансам приобщаются родители, чтобы специалист смог вывести точную картину проблемы.

Родители должны четко осознать, что вся ответственность за своих детей лежит именно на них. Поэтому стоит серьезно относиться к жалобам ребенка и просьб о помощи.

Советы родителям от детского психолога

Всегда разговаривайте со своим ребенком. Такие разговоры могут не только сблизить вас, но и помогут выявить проблемы на ранних стадиях.

Не говорите "Я занят!". Ребенок должен чувствовать родительскую помощь и поддержку. Если вы несколько раз оттолкнете сына или дочь резкими словами, вы рискуете потерять их доверие навсегда.

Не ставьте слишком высоких требований для ребенка. Помните, что у ребенка тоже есть свои чувства и мысли.

Уважайте чувства и эмоции ребенка. Если ребенок радуется - радуйтесь вместе с ним, если грустит - успокойте ее. Помогите ей развивать чувство эмпатии и ни в коем случае не подавляйте ребенка.

Старайтесь стать для ребенка другом. Спросите, что интересует ребенка и поддерживайте круг его интересов.

Никаких грубостей! Помните, что ребенок растет, формируется и ей иногда трудно сдержать себя. Помогите ребенку научиться контролировать свои эмоции собственным примером.

Проводите вместе время. Посещайте выставки, музеи, езжайте на природу, смотрите вместе фильмы и путешествуйте. Это хорошая возможность узнать друг друга и сблизиться.

Помогите ребенку избавиться от негативных эмоций. Рисуйте с ребенком, лепите фигурки из пластилина, рвите бумагу и слушайте успокаивающую музыку. Также действенным способом борьбы с переживаниями является рисование песком. Ребенок успокаивается, а также формирует творческие способности.

Активное развитие познавательных способностей помогает подростку найти ответы на многие вопросы. Gazeta.ua подготовила несколько советов по мотивации подростка формировать собственное мнение.

"Украинский интерес"
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