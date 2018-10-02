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четверг, 04 октября 2018 18:38

Как научить подростка формировать собственное мнение

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Как научить подростка формировать собственное мнение
Активное развитие познавательных способностей помогает подростку найти ответы на многие вопросы. Фото: Букмоль

Активное развитие познавательных способностей помогает подростку найти ответы на многие вопросы.

"В подростковом возрасте важными становятся сверстники и формирования собственного авторитета среди них. Родителям следует сосредоточиться на создании благоприятного социального окружения для ребенка. Ставить к примеру успешных авторитетных сверстников ребенка и не настаивать на собственной авторитетности", - говорит старший научный сотрудник Института социальной и политической психологии АПН Украины Ирина Губеладзе.

Чтобы завоевать определенный авторитет подросткам следует четко выражать свои мысли.

Gazeta.ua подготовила несколько советов по мотивации подростка формировать собственное мнение.

Настойчивость

Нет ничего более мотивирующего, чем ситуации, в которых подросток отстаивает свои убеждения или точку зрения. Подростки нуждаются в руководстве со стороны взрослого, с чем активно борются. Им нужно время, чтобы сформировать свою точку зрения, поэтому они противостоят чужим мыслям. Могут быть резкими.

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Серьезность

Подростку важно знать, что родители его слышат. Но это не значит, что они во всем должны соглашаться с подростком или делать все, что он просит. Ему необходимо, чтобы старшие относились к нему с уважением, не сочли его мысли бессмысленными, понимали его точку зрения.

Обсуждение новостей

Обсуждаь с ребенком последние новости можно за ужином. Родителям стоит рассказывать, что слышали в последнем выпуске новостей, спросить ребенка мысли по этому поводу. Подросток охотнее поделится своими мыслями, если почувствует, что к нему прислушиваются.

Не беспокоиться

Процесс взросления подростка больше похож на качание маятника, чем на движение вперед. Подросток использует все свои навыки критического мышления, чтобы спорить с родителями. Это связано с тем, что подростки, в отличие от детей, могут сравнивать себя с другими людьми - друзьями, учителями, родителями. Это сравнение приводит их к более реалистической самооценке.

По статистике около 20% украинских детей отказываются идти в школу на определенном этапе школьной жизни. Специалисты убеждены, что желание учиться должно быть добровольным. Заставить к обучению нельзя.

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Дата
04
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