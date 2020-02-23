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воскресенье, 23 февраля 2020 11:05

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

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Детей начали вакцинировать от полиомиелита
Первую вакцину от поли кололи ФОТО: https://whyy.org/

Группа детей из начальной школы "Арсенал" первой получила прививку от полиомиелита в американском Питтсбурге 23 февраля 1954-го.

Время от времени в стране случались вспышки болезни. У некоторых больных развивались осложнения - паралич или смерть. В 1921-м из-за полиомиелита остался парализованным будущий президент США Франклин Делано Рузвельт.

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В конце 1940-х в организацию "Марч оф Даймс", основанную Рузвельтом для сохранения здоровья матерей и детей, вступил Джонас Солк. Он был руководителем лаборатории по изучению вирусов в университете Питтсбурга. Солк установил, что полиомиелит имеет 125 штаммов трех основных видов. Эффективная вакцина должна преодолевать все. Солк выращивал образцы вируса, а потом убивал их формалином. Так разработал вакцину, которой не надо было заражать пациента.

В 1954-м начались массовые прививки. Эффективность вакцины была высокой - 60-70% защиты. Тогда из-за прививки произошла вспышка болезни - 200 случаев заражения. Причиной была неисправна партия вакцины. Стандарты производства изменили. В следующем году сделали 4 млн прививок. В 1955-м в США регистрировали 14,6 тыс больных полиомиелитом, в следующем году - 5,8 тыс. В 1959-м вакцину Солка использовали в более чем 90 странах.

Следующую версию вакцины разработал Альберт Сабин в 1962-м. Она содержит ослабленный живой вирус. Ее глотают, а не колют. Скоро стала популярнее предыдущей, поскольку ее дешевле производить и легче вводить.

Дети до 6 лет должны быть привиты от гепатита В, туберкулеза, кори, паротита, краснухи, дифтерии, столбняка, коклюша, полиомиелита и ХИБ-инфекции. В 6-летнем возрасте делают повторную вакцинацию от дифтерии, столбняка, полиомиелита, кори, краснухи и паротита.

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Дата
23
февраля

Детей начали вакцинировать от полиомиелита

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