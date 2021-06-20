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воскресенье, 20 июня 2021 14:48

День медика: как поздравить
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Открытки медикам / РБК
Открытки медикам / РБК
Открытки медикам / РБК
Открытки медикам / РБК
Открытки медикам / РБК

День медика в Украине традиционно с 1994-го отмечается в третье воскресенье июня, и в 2021-м эта дата припала на 20-е число.

В этот праздник принято приветствовать и благодарить медиков за их нелегкий труд и заботу о нашем здоровье. Издание РБК собрало поздравления медикам.

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Эта подборка поможет поблагодарить врачей, медсестер, хирургов, врачей, всех работников медицинской сферы.

Особенно медики подвергается опасности в течение более года пандемии, когда дерет столкнулись с новой болезнью и напливом болезни.

В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса, виконуючи Профессиональные обязанности. Памятник установил возле центрального входа Киевской городской больницы №4.

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Дата
20
июня

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