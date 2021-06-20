День медика: как поздравить

День медика в Украине традиционно с 1994-го отмечается в третье воскресенье июня, и в 2021-м эта дата припала на 20-е число.

В этот праздник принято приветствовать и благодарить медиков за их нелегкий труд и заботу о нашем здоровье. Издание РБК собрало поздравления медикам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы одной крови" - в Черкассах показали уникальную выставку ко Дню донора

Эта подборка поможет поблагодарить врачей, медсестер, хирургов, врачей, всех работников медицинской сферы.

Особенно медики подвергается опасности в течение более года пандемии, когда дерет столкнулись с новой болезнью и напливом болезни.

В Киеве открыли памятник медикам, которые умерли от коронавируса, виконуючи Профессиональные обязанности. Памятник установил возле центрального входа Киевской городской больницы №4.