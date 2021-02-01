Делайте это 20 сек. каждый день - как быстро улучшить самочувствие

Можно обнимать собаку или дерево. Фото: pixabay.com

После 20 сек. объятий у человека повышается уровень окситоцина - гормон счастья.

Соответствующие исследования провели ученые Американского психосоматического общества. Поскольку в период карантина и самоизоляции человек должен соблюдать дистанцию, растет тоска по объятиям и близким контактам, сообщает Die Welt.

Во время объятий мы чувствуем доверие, симпатию, покой, безопасность. В таком состоянии улучшается как психика, так и физическое самочувствие.

В такие моменты организм выделяет сигнальные вещества, гормоны, которые могут снимать стресс.

Кроме того, так действуют не только объятия с человеком. Можно обнимать собаку или дерево.

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"Это кажется смешным, но если однажды попробовать, вы заметите: это дает приятное, сильное чувство", - рассказал невролог Себастьян фон Берг из Бремена.

Специалисты из японского Университета Тохо наблюдали за частотой сердечных сокращений новорожденных. Они установили, что "средние" по силе объятия родителей успокаивают лучше - не только детей, но и мать, отца.

"Из наблюдений за сотнями встреч в зонах прилета и вылета в аэропорту, мы сделали вывод: если имеют место чувства, люди чаще обнимают другого человека левой рукой. Левая половина тела управляется правым полушарием головного мозга, которая активно участвует в обработке положительных и отрицательных эмоций", - отметил биопсихолог Себастьян Окленбург из Бохума.

Недавно американские исследователи провели исследования, которые подтверждают влияние денег на уровень счастья человека. Эксперты изучили дневники более 33 тыс. человек.