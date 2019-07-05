Действенно и вкусно: назвали лучшую ягоду для повышения потенции

Арбуз способствует повышению потенции и защиты от рака Фото: md-eksperiment.org

Арбуз является идеальной ягодой для поднятия потенции. Весь секрет в его семенах.

В одной столовой ложке семян арбуза содержится очень много ценных фитонутриентов и активных биовеществ. Среди них - цитруллин, что положительно влияет на сосуды, расширяя их.

Именно это залог хорошей потенции.

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Другие компоненты, содержащиеся в арбузные семечки, обладают противовоспалительным эффектом и противодействуют возникновению рака.

Рыба является ценным источником незаменимых для организма омега-3 жирных кислот. Также в ней много белка, различных витаминов и минералов. При этом мало насыщенных жиров, которые повышают в крови уровень холестерина. Врачи рекомендуют съедать минимум по две 100-граммовые порции вареной или запеченной рыбы в неделю. Каким видам стоит отдавать предпочтение, рассказали в статье.