Даже в мозге: сколько Covid-19 живет в человеческом теле

Коронавирус может жить в теле человека более семи месяцев после заражения. Фото: pixabay.com

Covid-19 может жить в теле человека 230 дней с момента появления первого симптома. Вирус SARS-COV-2 способен за считанные дни от воздухоносных путей добраться до мозга, сердца и чуть ли не каждой системы органов.

Ученые из национального института здравоохранения США обнаружили присутствие РНК-вируса в разных частях тела, пишет Bloomberg.

"Результаты показывают, что хотя больший удар от SARS-COV-2 ложится на дыхательные пути и легкие, на ранних этапах инфицирования вирус может распространяться по телу, в частности по всему мозгу", - говорится в отчете ученых.

Исследования проводились на основе вскрытий и изучения тканей 44 человек, умерших в первый год пандемии. Эти данные считают самым полным анализом путей распространения вируса SARS-COV-2.

Сейчас исследование проходит процедуру рецензирования.

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