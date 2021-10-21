Что такое чистые помещения и какие критерии учитываются в процессе их проектирования

В фармацевтике, пищевой промышленности и медицине широко востребованы чистые помещения – специальным образом оснащенные комнаты, отличающиеся контролируемостью внутреннего микроклимата. Присутствие в воздухе или на поверхностях предметов обстановки микроорганизмов или аэрозольных частиц может негативно отразиться на выпускаемых товарах или оказываемых услуг.
Это касается фармацевтических, исследовательских и медицинских лабораторий, больничных отделений реанимации, процедурных и перевязочных кабинетов. В проектировании данных помещений важно соблюсти множество нормативных требований, грамотно подобрать систему вентиляции и оснащение, организовать схемы размещения и передвижения людей. Компания "СпецКиевБуд Medical", обладая опытом ведения подобных работ, осуществляет проектирование и монтаж чистых помещений в строгом соответствии с их последующим назначением.
Особенности проектирования чистых помещений
Подготовка и проведение работ требуют от исполнительной компании глубоких соответствующих знаний норм и стандартов, обеспечивающих внедрения комплексного решения – готовые чистые помещения должны полностью отвечать требованиям контролирующих органов и стоящим перед ним задачам.
Для этого в проекте должны быть предусмотрены следующие факторы:
- • организация комфортных условий труда персонала и его свободного перемещения;
- • возможность безопасной эвакуации сотрудников;
- • строгий подбор основных и вспомогательных материалов, комплектующих и оборудования;
- • оснащение кабинета определенными техническими инновациями.
В большинстве помещений лечебной направленности в процессе составления проекта предусматривается система медицинских газов, необходимых для проведения операционных и реанимационных манипуляций. Ее монтаж требует слаженной работы вентиляции и кондиционирования, присутствия определенных приборов, разработки системы освещения.
Требования к чистым помещениям
Проектирование больничных палат, лабораторий, операционных, процедурных кабинетов и отделений реанимации отличается сложностью и многоэтапностью процесса. В проекте должны быть учтены все показатели среды, создаваемой внутри помещения.
К важнейшим характеристикам чистых помещений для медицинских учреждений относятся:
- • концентрация определенных частиц в воздухе;
- • поддержание температурно-влажностного режима;
- • контролирование скорости и направления воздушных масс.
Также в проекте учитываются особенности выполнения уборки помещения, порядок эвакуации. Особое значение отводится специфике кабинета, диктующие конкретные требования к микроклимату, материалам и оборудованию.
Обратиться за выполнением полного комплекса мероприятий по проектированию и монтажу больничных помещений с контролируемой средой можно в компанию "СКБ Медикал". Специалисты учтут все нормативные и функциональные требования, подберут необходимые материалы, проведут пусконаладочные работы и ознакомят персонал с особенностями эксплуатации оборудования.
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