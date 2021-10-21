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пятница, 22 октября 2021 13:39

Что такое чистые помещения и какие критерии учитываются в процессе их проектирования

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В фармацевтике, пищевой промышленности и медицине широко востребованы чистые помещения – специальным образом оснащенные комнаты, отличающиеся контролируемостью внутреннего микроклимата. Присутствие в воздухе или на поверхностях предметов обстановки микроорганизмов или аэрозольных частиц может негативно отразиться на выпускаемых товарах или оказываемых услуг.

Это касается фармацевтических, исследовательских и медицинских лабораторий, больничных отделений реанимации, процедурных и перевязочных кабинетов. В проектировании данных помещений важно соблюсти множество нормативных требований, грамотно подобрать систему вентиляции и оснащение, организовать схемы размещения и передвижения людей. Компания "СпецКиевБуд Medical", обладая опытом ведения подобных работ, осуществляет проектирование и монтаж чистых помещений в строгом соответствии с их последующим назначением.

  Процесс монтажа чистых помещений сопряжен с соблюдением множества требований и норм, что требует от компании-подрядчика соответствующих знаний и опыта
Процесс монтажа чистых помещений сопряжен с соблюдением множества требований и норм, что требует от компании-подрядчика соответствующих знаний и опыта

Особенности проектирования чистых помещений

Подготовка и проведение работ требуют от исполнительной компании глубоких соответствующих знаний норм и стандартов, обеспечивающих внедрения комплексного решения – готовые чистые помещения должны полностью отвечать требованиям контролирующих органов и стоящим перед ним задачам.

Для этого в проекте должны быть предусмотрены следующие факторы:

  • • организация комфортных условий труда персонала и его свободного перемещения;
  • • возможность безопасной эвакуации сотрудников;
  • • строгий подбор основных и вспомогательных материалов, комплектующих и оборудования;
  • • оснащение кабинета определенными техническими инновациями.

В большинстве помещений лечебной направленности в процессе составления проекта предусматривается система медицинских газов, необходимых для проведения операционных и реанимационных манипуляций. Ее монтаж требует слаженной работы вентиляции и кондиционирования, присутствия определенных приборов, разработки системы освещения.

  Процесс монтажа чистых помещений сопряжен с соблюдением множества требований и норм, что требует от компании-подрядчика соответствующих знаний и опыта
Процесс монтажа чистых помещений сопряжен с соблюдением множества требований и норм, что требует от компании-подрядчика соответствующих знаний и опыта

Требования к чистым помещениям

Проектирование больничных палат, лабораторий, операционных, процедурных кабинетов и отделений реанимации отличается сложностью и многоэтапностью процесса. В проекте должны быть учтены все показатели среды, создаваемой внутри помещения.

К важнейшим характеристикам чистых помещений для медицинских учреждений относятся:

  • • концентрация определенных частиц в воздухе;
  • • поддержание температурно-влажностного режима;
  • • контролирование скорости и направления воздушных масс.

Также в проекте учитываются особенности выполнения уборки помещения, порядок эвакуации. Особое значение отводится специфике кабинета, диктующие конкретные требования к микроклимату, материалам и оборудованию.

Обратиться за выполнением полного комплекса мероприятий по проектированию и монтажу больничных помещений с контролируемой средой можно в компанию "СКБ Медикал". Специалисты учтут все нормативные и функциональные требования, подберут необходимые материалы, проведут пусконаладочные работы и ознакомят персонал с особенностями эксплуатации оборудования.

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