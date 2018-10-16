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вторник, 16 октября 2018 09:02

Что произойдет, если регулярно не менять зубную щетку

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Что произойдет, если регулярно не менять зубную щетку
Независимо от вида щетки, ее следует менять не реже, чем каждые три месяца

Зубную щетку необходимо менять каждые три месяца. Ведь щетки становятся "раем" для размножения сотен миллионов бактерий, в том числе и стафилококов. Утверждают ученые университета Манчестера, сообщает сайт Мed2.

По словам ученых, влияние наследственности на развитие стоматологических заболеваний составляет не более 10%. Еще 30% факторов - экология и общее состояние здоровья человека. 60% - неправильный уход за полостью рта и нарушение правил гигиены.

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Если зубную щетку долго не менять, она станет причиной возникновения многих заболеваний в полости рта. Изношенные щетинки в такой щетке не проникают в труднодоступные места и травмируют десны, а в микротравмы попадают бактерии.

Из-за этого начинает накапливаться налет, который может привести к развитию кариеса и еще ряда заболеваний. Попадая в кровь, бактерии могут вызвать даже заболевания сердца.

Стоматологи отмечают - независимо от вида щетки, ее следует менять не реже, чем каждые три месяца.

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