Как быстро снять кровоточивость десен

Кровоточивость десен снимает отвар шалфея или ромашки Фото: centrefordentistry.com

Кровоточивость десен снимает шалфей. Она обладает мощным противовоспалительным, противомикробным, кровоостанавливающим, вяжущим и смягчающим действием.

Как делать отвар, рассказала столичный стоматолог Елена Лещук.

"Десны кровоточат, потому что стенки сосудов становятся тоньше. У каждого причина своя. Однако чаще всего - это дефицит витаминов в межсезонье. Следует делать травяной отвар. Никаких спиртовых растворов. Так конечно еще больше болеть, - говорит стоматолог. - Нужно 2 ст. л. травы шалфея залить 0,5 л кипятка и варить на медленном огне 15 мин. Охладить, процедить и полоскать рот после приема пищи".

При фарингите и ангине пьют чай из шалфея и нужно полоскать горло отваром из него, благодаря этому снимается отечность и на миндалинах создается своего рода пленка, препятствующая дальнейшему распространению инфекции. Для лечения бронхита правильно делать ингаляции из листьев этого растения.

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Советует 3 ч. л. дубовой коры залить стаканом воды и довести до кипения. Охладить до комнатной температуры и процедить. Полоскать рот надо три раза в день две-три недели подряд, пока кровоточивость не исчезнет.

Еще для десен полезна ромашка лекарственная, имея противовоспалительное и дезинфицирующее действие. И на вкус приятная. Нужно залить стаканом кипятка 1 ст. л. цветов ромашки. Накрыть крышкой и настаивать не менее получаса в теплом месте. Процедить и полоскать рот после чистки зубов в течение двух недель.