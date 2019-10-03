Что полезнее - пиво или вино

Исследования алкоголя часто противоречат друг другу. Фото: из открытых источников

Вино давно пропагандируется, как здоровый алкоголь. Ученые обнаружили, что это природный антиоксидант, который помогает бороться с депрессией и тревогой. А как насчет пива?

Оказывается, что один стакан пива не наносит больший вред, чем такое же количество вина, сообщает Украинская Правда.

Исследование греческого профессора Демосфена Панагиотакоса показывают, что вино и пиво примерно одинаково снижают риск сердечных заболеваний. Кроме того, некоторые сорта пива могут даже опережать красное вино по пользой.

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Еще в 2016 американские ученые обнаружили, что частота сердечных заболеваний и диабета 2 типа была ниже среди тех, кто предпочел крафтовой пиву, а не другим видам алкоголя.

Крафтовой пиво содержит больше растительных компонентов, бактерий, витаминов, минералов и других потенциально полезных для здоровья веществ, ведь чаще всего оно не фильтруется но не пастеризуется.

Однако ученые также отмечают, что все исследования алкоголя часто противоречат друг другу.

Группа ученых из Канады из университета МакГилла, выяснила, что при заваривании пакетика чая в чашку за пять минут попадает более десяти миллиардов частиц микропластика. Это в тысячи раз больше, чем думали до сих пор.