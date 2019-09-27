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Почему опасно пить чай в пакетиках

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Почему опасно пить чай в пакетиках
В пакетиках чая нашли пластик.

Группа ученых из Канады из университета МакГилла, выяснила, что при заваривании пакетика чая в чашку за пять минут попадает более десяти миллиардов частиц микропластика. Это в тысячи раз больше, чем думали до сих пор.

В прошлом году, некоторые специалисты стали высказывать предположения, что микропластик может попадать в организм человека через бытовые приборы. Некоторая мебель может становиться источником "пластиковой" пыли, из-за чего в среднем в год человек вместе с пищей съедает около 68 частиц пластмассы. По словам ученых, это в разы больше, чем попадание в организм пластмассы при регулярном поедании мидий, передает "Урядовий Кур'єр".

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Новое исследование показало, что до сих пор недооценивали еще один источник микропластика - чайные пакетики. При изготовлении которых вместо бумаги все чаще используют синтетические вещества. В ходе исследования ученые зафиксировали в чашке чая при 11,6 млрд частиц микропластика и 3,1 мдрд частиц нанопластика размером менее 100 нанометров.

Специалисты отметили, что в настоящее время влияние микропластика на человеческий организм не изучено, и призвали активнее проводить исследования, посвященные этому вопросу.

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