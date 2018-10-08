Что нужно сделать, чтобы не платить за диагностику

При отсутствии направления платным будет прием к узким специалистам, а также услуги в сфере эстетики и косметологии. ФОТО: zt-news.org.ua

В рамках новой медреформы со второй половины 2019-го УЗИ и рентген для украинцев станут бесплатными. Единственное требование – наличие направления от семейного врача. Оплачивать бесплатные услуги будет Нацслужба здоровья.

Не будут платить украинцы ни за маммографию, ни за эхокардиографию. При наличии направления бесплатной будет и помощь врачей узкой специализации по направлению терапевта. Если же пациент не предоставит соответствующего врачебного предписания, должен будет оплатить услугу. Пишет издание Сегодня.

В рамках медицинской реформы с 2019-го внедрят также электронные медкарты. В них будут не только данные о состоянии здоровья пациента указаны, но и прикреплены направления к специалистам "вторички", рецепты на лекарства и информация о больничных. Доктору достаточно будет всего несколько секунд, чтобы увидеть всю историю болезни пациента, включаязаключения тех специалистов, к которым человек обращался раньше. Это значительно ускорит постановку диагноза и избавит от бумажной волокиты.

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Ранее рассказали, будут ли лечить тех, кто не подписал декларацию. Как заверило Министерство здравоохранения Украины, никто не теряет право на получение медицинской помощи. Независимо от механизма финансирования, государство продолжает оплачивать медицинское обслуживание каждого украинца.