Что нам колют: МЗ обнародовал состав вакцин от Covid-19

МОЗ обнародовал состав вакцин, которыми пользуется или будет пользоваться Украины. Фото: pixabay.com

Украинское Министерство здравоохранения обнародовало состав вакцин против коронавируса, которым уже прививали и планируют прививать украинцев.

Состав препаратов зависит от технологии, которая использовалась для их разработки. В стране уже используют вакцину CovieShield / AstraZeneca и ожидают вакцину AstraZeneca южнокорейского производителя SK Bioscience, CoronaVac / Sinovac Biotech, Comirnaty / Pfizer-BioNTech, сообщает пресс-служба Минздрава в Facebook.

"Важно знать состав, чтобы избежать возможной аллергической реакции после прививки. Если вы подозреваете, что у вас можете быть аллергическая реакция, обязательно обратитесь к семейному врачу или терапевту ближайшую больницу", - предупредили украинцев.

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Состав AstraZeneca

Действующее вещество: модифицированный аденовирус, который включает в себя специфический белок коронавируса, вызывающего иммунный ответ.

Вспомогательные вещества:

L-гистидин, или L-гистидин гидрохлорид моногидрат - аминокислота, которая улучшает обмен веществ в организме.

Динатриевая соль етилендиаминтетрацтовои кислоты - используется для стабилизации вакцины.

Магния хлорид - также стабилизатором.

Состав Sinovac

Действующее вещество: инактивированный вирус.

Вспомогательные вещества:

гидроокись алюминия - ускоряет и усиливает действие активного компонента.

Фосфат натрия 12-водный и фосфат натрия моногидрат - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы ее кислотный уровень совпадал с уровнем нашего тела.

Натрия хлорид - является растворителем и корректирует солевой баланс вакцины.

Состав Pfizer

Действующее вещество: мРНК - молекула, которая учит клетки производить Коронавирусная белки, необходимые для формирования иммунного ответа.

Вспомогательные вещества:

ALC-0315, ALC-0159 и холестерол - липидные частицы, которые формируют защитный барьер для активного ингредиента и обеспечивают его доставку в клетки.

DSPC - фосфолипид, который стабилизирует липидный бислой и ускоряет высвобождение активного компонента, а потому усиливает его действие.

Дигидрат фосфата натрия и дигидрат фосфата калия - буферные вещества, стабилизирующие вакцину, чтобы уровень кислотности совпадал с уровнем нашего тела.

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