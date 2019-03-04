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вторник, 05 марта 2019 03:28

Что надо пить для здорового сердца

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Что надо пить для здорового сердца
Вода - это источник жизни и настоящий помощник здоровью сердца. Фото: 24apteka.com.ua

Сердце нужно поддерживать в хорошем состоянии, ведь от его здоровья зависит функционирование всех остальных органов.

По его состояние могут повлиять многие факторы, особенно питания. Для здоровья сердца полезные напитки, - пишет Ukrhealth.

Вода - это источник жизни и настоящий помощник здоровью сердца. От ее недостатка возможны различные проблемы, в том числе увеличивается риск развития ишемической болезни сердца и других заболеваний сердечно-сосудистой системы. Дело в том, что без нее кровь начинает густеть, а это увеличивает нагрузку на сердце, что и вызывает проблемы со здоровьем.

Зеленый и черный чай

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Как известно, в зеленом чае очень много антиоксидантов, которые являются защитниками от воспалительных процессов. Также они создают препятствия в образовании свободных радикалов, защищая от онкологических болезней и сердечно-сосудистых заболеваний. Также полезным напитком можно назвать черный чай, ведь он тоже содержит эти антиоксиданты. Впрочем, если хотите большего влияния на сердце, то лучше все-таки выбирать зеленый чай.

Отвар шиповника

Шиповник считается одним из самых полезных для здоровья сердца продуктов. Эта ягода должна быть в рационе каждого человека целый год. Сушеные плоды продаются в любой аптеке и стоят не так дорого, что делает его доступным для каждого. С их помощью необходимо варить отвар, который нужно пить для улучшения работы сердца. Благодаря потреблению этого полезного напитка улучшенный иммунитет, укрепленные стенки сосудов. Данный отвар поможет защититься от атеросклероза, усилит выработку красных кровяных телец и снизит артериальное давление. Но надо помнить о противопоказаниях: его нельзя употреблять людям с эндокардитом и тромбофлебитом, а также при гастрите, повышенной кислотности и язве желудка.

Красное вино

В красном вине содержатся кардиопротекторными соединения - ресвератрол, полифенол, которые уменьшают уровень холестерина в крови и мешают образованию тромбов. Кроме того, ученые уверяют, что употребление такого напитка в небольшом количестве способно увеличить уровень "хорошего" холестерина.

Гранатовый сок

Калифорнийские исследователи заметили, что в гранатовом соке множество антиоксидантов, что делает напиток крайне полезным для здоровья сердца. Оказывается, данный напиток превосходит по своей пользой даже зеленый чай и красное вино. Также с его помощью можно снизить артериальное давление, привести нервы в порядок, улучшить кровообращение. Все это в совокупности приводит сердце в отличное состояние.
Кстати, многие фруктовых соков оказывают подобное действие на здоровье сердца. Так, полезные виноградный, тыквенный, томатный, клюквенный соки.

Компот из сухофруктов

Сухофрукты очень полезны для сердца. Наиболее эффективными являются курага и изюм. Напиток можно приготовить в любое время года, что делает его очень удобным. Также можно назвать полезным компот из груш и яблок, так как он снижает артериальное давление, помогает справиться с депрессией. Полезно употреблять напиток из кураги, инжира и чернослива.

Кофе

Кофе является напитком, который чуть не спасает человеческие жизни. Благодаря ее потреблению можно снизить риск развития инсульта и инфаркта на 20-40 процентов. Но ученые советуют не пить больше четырех чашек кофе в день, иначе ее потребление может обернуться против здоровья вашего сердца.

Сдача крови на донорство - это профилактика онкологии и сердечно-сосудистых болезней.Таким образом человек обновляет свой организм.Она добавила, что законодательством установлены сроки -человек может сдавать кровь один раз в два месяца.

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