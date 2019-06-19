Что надо есть для самоохлаждения организма

Овощи и фрукты богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения. Фото: static.tildacdn.com

Изменения в самочувствии человека бивают не ощутимы, но летняя жара все равно влияет на работу многих функций организма.

Больше всего вреда жара может принести пожилым людям и маленьким детям - пишет facenews.

У детей механизмы естественной терморегуляции еще не до конца сформированы. В старших они уже не работают исправно, как в молодости. Люди, которые принимают лекарства должны обратить внимание на то, что мочегонные средства, препараты для лечения почек, печени и сердца могут негативно влиять на способность организма регулировать температуру тела.

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"Летняя" еда и напитки могут дать неоценимую помощь в жару, способствовать естественному охлаждению организма, предупредить перегрев и тепловой удар.

Большинство сырых овощей и фруктов содержит высокий процент воды, поэтому их нужно есть, чтобы снизить риск обезвоживания. Из овощей - это листовой салат, огурцы, сельдерей, помидоры. Что касается фруктов, то идеальной пищей в жару считаются арбузы и дыни, они утоляют жажду лучше, чем любые "диетические" напитки с подсластителями. Такие фрукты, содержащие 90-95% воды, помогают поддерживать водный баланс и очищают организм.

Также все листовые овощи оказывают охлаждающий эффект. Особенно полезны темно-зеленые, с легкой горчинкой сорта листового салата, а также петрушка и свекла.

Кроме этого овощи и фрукты богатый источник калия, который помогает регулировать потерю жидкости организмом в результате усиленного потоотделения.

Следует есть целые фрукты. Сладкие напитки - лимонад, газированную воду, компот, соки надо исключить.

В этом году эксперты ожидают большой урожай арбузов и дынь.Первые арбузы можно будет купить в конце июня по 10 грн за кг в Херсонской области, а дыни - по 25 грн за кг.