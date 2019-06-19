Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 819
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3951
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1359
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7470
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1881
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3681
Фото
Все фото
5
9
5
7
10
Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров
Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха
14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха
Необычное озеленения: как обустроить подвесной цветник
Необычное озеленения: как обустроить подвесной цветник
Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе
Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе
Видео
Все видео
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Открыли уникальную оранжерею, где растения поют от прикосновения
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Теплицы под водой: учение планируют выращивать овощи и травы под водой
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Слышен плач на пасеках: почему гибнут украинские пчелы
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Создали экономный мотоблок, который работает на солнечной энергии
Школьники научились превращать отходы в органическое удобрение
Школьники научились превращать отходы в органическое удобрение
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1935
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5436
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 396
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 09:44

Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы

  Комментировать
Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы
Бахчевые подорожают в августе. Фото: slovoidilo.ua

В этом году эксперты ожидают большой урожай арбузов и дынь.

Первые арбузы можно будет купить в конце июня по 10 грн за кг в Херсонской области, а дыни по 25 грн за кг, пишет tsn.ua. В других областях ягода будет стоить 15-25 грн за кг, дыня по 30-35 грн за кг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Напитки для жары: назвали 5 оригинальных лимонадов

В августе из-за дождей возможная потеря части врожиив бахчевых, как приведет к повышению цен. Поэтому, лучше запасаться арбузами и дынями до августа.


Жара и постоянные дожди, которые охватили всю Украину, больше всего влияют на овощи и фруктовые деревья. Это несомненно повлияет на будущий урожай, а значит на стоимость овощей и фруктов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июня

Супруг шпионов-коммунистов казнили в один день

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 91437
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 67874
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 52117
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 5 Просмотров: 31897
Гении маскировки: показали смешные фото животных
Гении маскировки: показали смешные фото животных
17
 Просмотров: 29351
Сад-огород
Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров
Вместо домашнего любимца: мухоловка Дионея поможет избавиться от комаров
5
 Просмотров: 6831
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
Цветник на подоконнике: оригинальные идеи украшения
9
 Просмотров: 9333
14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха
14 урожаев в год: ученые собрали первые овощи из воздуха
5
 Просмотров: 1215
Необычное озеленения: как обустроить подвесной цветник
Необычное озеленения: как обустроить подвесной цветник
7
 Просмотров: 2619
Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе
Показали 20 способов оформления клумб на холмистом дворе
10
 Просмотров: 3339
Больше всего комментируют
25
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
22
У каких партий больше шансов попасть в Раду
14
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1008
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua