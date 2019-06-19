Эксперты рассказали, когда лучше покупать арбузы

Бахчевые подорожают в августе. Фото: slovoidilo.ua

В этом году эксперты ожидают большой урожай арбузов и дынь.

Первые арбузы можно будет купить в конце июня по 10 грн за кг в Херсонской области, а дыни по 25 грн за кг, пишет tsn.ua. В других областях ягода будет стоить 15-25 грн за кг, дыня по 30-35 грн за кг.

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В августе из-за дождей возможная потеря части врожиив бахчевых, как приведет к повышению цен. Поэтому, лучше запасаться арбузами и дынями до августа.



Жара и постоянные дожди, которые охватили всю Украину, больше всего влияют на овощи и фруктовые деревья. Это несомненно повлияет на будущий урожай, а значит на стоимость овощей и фруктов.