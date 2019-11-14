Что надо есть, чтобы предотвратить инсульт

Овсянка препятствует инсульту. Фото: patee.ru

Чтобы предотвратить инсульт, надо контролировать артериальное давление. Идеальным считают 120/80.

Если уровень "нижнего" давления поднимается до 130 и выше, необходимо обратиться к врачу, сообщили на "Женский мир".

Для того, чтобы поддерживать уровень кровяного давления, необходимо правильно питаться. Существуют продукты, которые способствуют нормализации давления.

Во-первых, это жирная рыба. Если употреблять три раза в неделю жирную рыбу, риск инсульта падает на 6-12%. Этому способствуют жирные кислоты омега-3, которые снижают воспаление в артериях, способствуют улучшению кровотока, а также уменьшают вероятность образования тромба.

Во-вторых, от инсульта спасут овсянка и черные и красные ягоды. Каша помогает контролировать уровень "плохого" холестерина, а ягоды способствуют расширению сосудов.

Также чтобы вдвое снизить риск инсульта, врачи советуют пить 2 стакана молока в день. Благодаря магнию, кальцию и калию сохраняется здоровье сосудов и сердца. Молоко можно заедать бананами - эти фрукты снижают кровяное давление, а также препятствуют возникновению диабета, улучшают кровообращение.

Сохранить здоровье сосудов помогут тыквенные семечки, шпинат и миндаль. Суточная норма семян - 2 столовые ложки. Их можно добавлять в салат или грызть так. Шпинат содержит много фолиевой кислоты, магния и витаминов группы В, снижает риск получить инсульт даже для людей с гипертонией. Миндаль, в свою очередь, держит холестерин под контролем, а также предотвращает образование налета на зубах.

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