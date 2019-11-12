ПЦУ призвала людей прививаться

В ПЦУ отметили, что прививаясь мы защищаем не только себя, но и своих близких и родных. Фото: tk.media.

Православная церковь Украины призвала прихожан прививаться, чтобы избежать эпидемий и пандемий, как в прошлые века.

"На современном уровне развития медицины есть действенный способ защититься от инфекций - это вакцинация. Поэтому не стоит пренебрегать трудом многих поколений врачей, которые исследовали опасные для здоровья человека микроорганизмы и создали вакцины, которые обеспечивают иммунитет против этих возбудителей. Прививки населения помогает сформировать коллективный иммунитет, избегая массовых смертей, как это было в древние времена. Более двухсот лет научных исследований позволяют нам сейчас уберечься от кори, столбняка, дифтерии, гепатитов и других страшных болезней ", - говорится в посте на официальной странице ПЦУ в Facebook.

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В ПЦУ отметили, что прививаясь мы не только защищаем себя, но и заботимся о своих родных и близких. В частности, в посте говорится, что следует использовать только сертифицированные вакцины.

"Каждый пациент имеет право проверить срок годности и качество вакцины перед прививкой и получить от врача соответствующие инструкции и предостережения. Инструкции к вакцинам на украинском языке должны быть в каждом кабинете прививок, а ответственность за это несут руководители медицинских учреждений".

Чтобы мозг был в хорошем тонусе советуют разгадывать кроссворды, читать книги, учить на память тексты. Это способствует продлению молодости и хорошего состояния мозга. И ученые утверждают - время от времени надо "отключать" его от размышлений и различных задач.