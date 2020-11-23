Что может защитить человека от коронавируса

Клетки, которые появляются после перенесенных простуд, могут защитить человека от заражения. Фото: pixabay.com

Ученые обнаружили, что может уберечь человека от заражения коронавирусом.

Защитить от болезни могут клетки, которые появляются после перенесенных простуд, сообщают The Telegraph и The Daily Mail.

Речь идет о Т-клетках, которые помогают организму бороться с Covid-19. Британские исследователи проверили 2847 местных медиков, полицейских и пожарных. 25% из них имели высокий уровень Т-клеток.

По словам ученых, они целенаправленно атакуют пораженные вирусом клетки и защищают человека от заражения.

"До сих пор большинство исследователей обращали больше внимания на антитела, которые нейтрализуют вирус до того, как он попадает в клетки организма. По сравнению с этим, Т-клетки проникают именно в те клетки, которые уже инфицированы вирусом и убивают их. Важно, что исследователи обнаружили , что ни один человек с высоким уровнем Т-клеток не заразилась Covid-19 в течение следующих месяцев, что позволяет сделать выводы, что работает именно эта часть иммунной системы и она является эффективным защитным фактором ", - пишут в сообщении.

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Ученые считают, что только половина из тех, у кого был высокий показатель Т-клеток, имели также антитела против Covid-19. Так вот, эти клетки способны противостоять вирусу без наличия антител.

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