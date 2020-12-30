Что мешает развитию трансплантологии в Украине

1 января 2021 должна заработать единая база доноров для трансплантации. В Украине уже есть первые положительные результаты пересадки сердца, почек, печени и костного мозга.

Как улучшить систему и подготовить общество к посмертного донорства, рассказал Gazeta.ua Константин Руденко, заместитель директора Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Автор: Фото предоставлено Константином Руденко Константин Руденко считает, что после запуска базы доноров количество трансплантаций увеличится.

На программу лечения за рубежом в Украине ежегодно тратится около 2 миллиардов гривен. Это огромные средства, которые при правильном использовании должны работать в нашей стране

Каков потенциал в Украине для развития трансплантации?

Исторически ситуация с трансплантологией в Украине складывается парадоксально. Первая в мире пересадка почки человека была выполнена в 1933 году в Харькове нашим соотечественником хирургом Юрием Вороным. А первую успешную трансплантацию сердца сделали только в 1967 году, выполнил ее Кристиан Барнард. Мы имеем очень хорошие результаты по кардиохирургии и по общей коррекции недостатков. Единственным проблемным направлением является трансплантация. На программу лечения за рубежом в Украине ежегодно тратится около 2 миллиардов гривен. Это огромные средства, которые при правильном использовании должны работать в нашей стране, чтобы ликвидировать очереди на трансплантацию органов. У нас уже пересажены 9 сердец в год. Но пока есть определенные проблемы в законодательстве, определенный консерватизм некоторых наших врачей и не готовность к этому общества.

Что надо сделать, чтобы улучшить систему?

В этом году сделано достаточно много в этом направлении. И благодаря министерству здравоохранения, Академии медицинских наук и общественных организаций, органная трансплантация должна заработать. Во-первых, должна быть построена система, независимый орган трансплант-координации, который бы контролировал ситуацию с трансплантацией. Он должен в ближайшее время заработать. Во-вторых, должна быть построена система санавиации. Сейчас в этом направлении очень конструктивно работаем с министерством внутренних дел. Они дают свои вертолеты для перевозки органов. И в-третьих, должен заработать орган трансплант-координаторов, которые будут разговаривать с родственниками и разъяснять насколько важна система транплантации. И что очень важно для системы - это новый приказ и правила констатации смерти головного мозга. Ибо без этого ни о какой органной трансплантации речи идти не может. Пока есть некоторый консерватизм наших анестезиологов-реаниматологов и не хватает оборудования для констатации смерти головного мозга в перифиричних центрах. Это важно. Поэтому при условии исправления этой ситуации, мы сможем радикально увеличить количество пролеченных больных. Все эти составляющие являются принципиальными.

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Автор: Фото предоставлено Константином Руденко Константин Руденко считает, что после запуска базы доноров количество трансплантаций увеличится.

Какова ситуация с финансированием системы трансплантологии?

Государство в достаточном количестве заложило средства на этот год и уже на следующий. К сожалению, остается проблема с донорами.

Есть достаточно специалистов?

Есть заинтересованность ряда больниц, которые хотят делать трансплантацию почек и сердца. Это Сумы, Черкассы, Львов, Ровно, Хмельницкий и Винница. Трансплант-координаторы массово проходят обучение. Практически все центры, пересаживают сердце или хотят этим заниматься, прошли обучение в Америке, Германии, Италии и Беларуси. Мы готовы технически и организационно. Но остается исправить ситуацию с анестезиологами-реаниматологами, чтобы они вовремя констатировали смерть головного мозга пациентов. Так, принят закон о презумпции несогласия. Но при нормальном и адекватном общении трансплант-координатора с родственниками это не является большой проблемой. Ситуация может быть решена и доноры могут быть. Когда запустят единый реестр, она улучшится. Думаю, в следующем году количество трансплантации намного увеличится.

Наше общество готово к посмертному донорству?

Последние четыре года в средствах массовой информации пытаются эту ситуацию сдвинуть с места. Здесь важна роль поддержки программы трансплантации нашим президентом, премьер-министром, политиков, духовенства, моральных лидеров нации. Они должны четко сказать, что это очень важно и в этом нет криминала. Без этого - обществу объяснить очень сложно, хотя мы это делаем. И оно уже начало созревать. Те немногие успехи трансплантации сердца, печени и почек говорят об изменении отношения, психологии людей. Ведь раньше считали, что пересадка органов что-то плохое, связанная с "черными" трансплантологами. Закон фактически делает невозможным какие-то уголовные моменты. С 1 января должна заработать единая база доноров. Мы этого ожидаем, потому что это обеспечит независимый и беспристрастный выбор реципиента для донорства в автоматическом режиме.

С 1 января трансплантации в Украине будут вне закона. Именно в первый день Нового года вступает в действие новый Закон о трансплантологии, благодаря которому тяжелобольные, которым раньше не могли помочь в Украине, смогут пролечиться на Родине. А старый закон, согласно которому проводились трансплантации в Украине теряет силу.