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воскресенье, 07 октября 2018 03:28

Что есть на завтрак, чтобы быстро похудеть

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Что есть на завтрак, чтобы быстро похудеть
Сбалансированный завтрак может помочь достичь идеального веса. Фото: из открытых источников

На завтрак мы должны потреблять от 25 до 35% калорий, которые сжигаются в течение дня. Это означает, что сбалансированный завтрак должен содержать от 400 до 450 калорий с 2000.

Исследование, проведенное учеными в Университете Миссури показало, что завтрак повышает гормон грелин. Он также повышает уровень химических веществ в мозге, связанных с аппетитом.

Сбалансированный завтрак может помочь достичь идеального веса. Он должен содержать необходимые питательные вещества и быть в адекватных порциях.

Что надо есть на завтрак, чтобы потерять вес

Хороший завтрак для похудения должен содержать:

От 10 до 15 г жира
25 г клетчатки
от 13 до 20 г белка
Специалисты рекомендуют добавлять витамины, минералы и специфические углеводы.

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Овсяная каша

Употребление овсяной каши - это отличный выбор, чтобы позаботиться о своей фигуре, при потреблении сбалансированного завтрака.

Это означает, что овсянка - с низким содержанием калорий. Она обеспечивает большим количеством витаминов группы В, минералами и ненасыщенными жирами. Они одновременно обеспечивают организм важной количеством энергии. Это уравновешивает физические и психические усилия, которые необходимы в течение всего дня.

Овсяная каша состоит из 25% белков. Кроме того, она содержит волокно, которое называется бета-глюкан, снижающий уровень холестерина и удовлетворяет чувство голода. Также он контролирует уровень сахара в крови. Работает как очиститель для выделения токсинов, содержащихся в кишечнике и удаляет жир из артерий.

Яйца

Яйца - это универсальный продукт. Их состав (много витаминов, минералов и белка) обеспечивает высокий уровень энергии в организме. В то же время они регулируют аппетит в течение дня и уменьшают чувство голода.

Кроме того, яйца являются основой, когда речь идет о сбалансированной диете. Они помогают организму сохранять мышечную массу во время потери веса.

Этот продукт содержит питательное вещество, которое называется холином, что стимулирует деятельность мозга и улучшает сердечно-сосудистую функцию. Действительно, исследования в Университете Восточной Финляндии классифицирует яйца как один из продуктов, улучшает память и предотвращает болезнь Альцгеймера.

Кофе

Кофе предлагает несколько преимуществ функции мозга, если ее употреблять в первые часы дня. Важнейший аспект заключается в том, что она улучшает нашу память, настроение и способность сосредотачиваться. Также содержит большое количество кофеина. Из-за является ключевым компонентом для потери веса, поскольку стимулирует функции нервной системы, а потому - вывод жировых тканей.

Зеленый чай

Это напиток с низким содержанием калорий, что делает его идеальным для завтрака. Он особенно полезен из-за содержания антиоксидантной епигалолтатехину галлат. Это помогает защитить сердце, ускоряет метаболизм и сжигает жир. Люди, которые пьют минимум 2 стакана зеленого чая в день, имеют меньше жира в организме и меньшую талию.

Сухофрукты

Сушеные фрукты - это антиоксидант, содержит минералы, здоровый жир, белок и клетчатку. Благодаря этому они способны контролировать уровень холестерина в крови и помогают обеспечивать энергию организма. Также они удовлетворяют голод. Тем не менее, этот продукт высококалорийный. Поэтому его следует потреблять умеренно, от 15 до 20 г в день.

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