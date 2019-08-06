Что есть, чтобы забыть о походах к косметологу

Чтобы иметь здоровую кожу лица надо следить за питанием. Фото: из открытых источников

Правильный рацион питания поможет не только иметь здоровый организм и желаемую фигуру, но и повлияет на прочность ногтей, красоту волос и здоровья кожи.

Продукты питания нужно ввести в свой рацион уже сейчас, об этом пишет Cosmopolitan.

Жирные сорта рыбы

Семга, тунец, форель - именно эти виды рыбы содержат в своем составе большое количество Омега-3. Это один из самых сильных антиоксидантов, который не позволяет коллагена разрушаться. В дополнение, жирные кислоты можно найти в яйцах, орехах, а также различных видах масла (кукурузное, соевое, льняное). Омега-3 прекрасно защищает кожу от ультрафиолетовых лучей, улучшает работу репродуктивной системы и борется с проявлениями аллергии.

Продукты, богатые клетчаткой

Диетологи уверяют, что 30 г пищевых волокон в день могут предотвратить развитие многих заболеваний, особенно связанных с пищеварительной системой. Особенно богаты клетчаткой огурцы и помидоры, морковь, малина, спаржа, киви, груша и тому подобное. Обращаем твое внимание на то, что эти овощи и фрукты лучше термически не обрабатывать. Употребляй в пищу в свежем виде.

Продукты с высоким содержанием тирозина

Аминокислота тирозин повышает аппетит, снижает сонливость, помогает контролировать настроение и избавляет депрессии. Источники тирозина: мясо, морепродукты, печень, бобовые, орехи, положительно влияют на работу нервной системы, устраняют признаки ПМС и улучшают общее состояние кожи.

Продукты, в составе которых есть хлорогеновая кислота

Этот вид кислоты прекрасно справляется с вирусом кишечной палочки и герпесом. Она у жареных видах кофе, в зеленой кофе ее в несколько раз больше. Богатые хлорогеновая кислота также артишоки, картофель, баклажаны, яблоки и барбарис.

Овсяное молоко

Употребление овсяной молока положительно влияет на состояние кожи, ведь улучшает обменные процессы, пищеварения, а также активно борется с аллергией. Немецкий дерматолог Йаель Адлер течение своего исследования показал, что коровье молоко провоцирует чрезмерное выделение сальных желез, а также провоцирует воспалительные процессы не только в виде высыпаний на коже, но и внутри организма. И всего этого можно избежать, заменив молоко животного происхождения на растительное.