Что делать с соринкой в глазу

Соринка в глазу: что делать в первую очередь. Фото: meduk.net.ua

От попадания пылинки в глаза, появляется зуд, боль, слезотечение и отек век. Так организм защищает органы зрения. Не нужно запускать эту проблему. Даже такая мелкая неприятность может отразиться на заре и вызвать необратимые последствия.

Если соринка мала, ее легко достать. В широкую миску налить теплую чистую воду и намочить лицо. Там открыть глаза и несколько раз моргать. Инородное тело имеет вымыться вместе с водой.

Самое опасное, когда попали в глаз части древесной или металлической стружки. От него развивается химическая реакция между сторонним объектом и тканями глаза. Поэтому здесь без врача не обойтись.

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Для дальнейшей защиты глаз следует носить очки. Они не только защищают от вредного воздействия УФ, но и от пыли и порывов ветра.

Зрение можно испортить не только частым использованием гаджетов. Хорошо им вредят и руки. Если ними часто тереть глаза. Офтальмологи из Германии назвали 3 вредные для зрения привычки, которые у большинства людей.