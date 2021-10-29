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пятница, 29 октября 2021 06:36

Что делать после вакцинации – советы врача

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Что делать после вакцинации – советы врача
После вакцинации можно заразиться. Фото: Reuters

После вакцинации от коронавируса нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию, потому что прививка не защищает от заражения.

Вакцинация делает течение болезни более легким, написал врач диагностического центра из Львова Тарас Жиравецкий в Telegram.

Ему приходит много вопросов о том, почему после вакцинации подтверждается наличие коронавируса.

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"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, а я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковідом, но это не вследствие вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальной дистанции", – добавил медик.

В Моршине во Львовской области, где вакцинированы против Covid-19 почти 75% населения, только одну больную госпитализировали с коронавирусом. Женщина не вакцинирована.

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