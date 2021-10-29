Что делать после вакцинации – советы врача

После вакцинации от коронавируса нужно продолжать соблюдать социальную дистанцию, потому что прививка не защищает от заражения.
Вакцинация делает течение болезни более легким, написал врач диагностического центра из Львова Тарас Жиравецкий в Telegram.
Ему приходит много вопросов о том, почему после вакцинации подтверждается наличие коронавируса.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Украине обнаружили больше всего Covid-больных с начала пандемии
"У меня почему-то положительный ПЦР-тест или тест на антиген, а я вакцинировался четыре дня назад, как такое возможно? Все просто – вы заразились ковідом, но это не вследствие вакцинации, потому что через вакцину вирус не передается. Просто во время вакцинации соблюдайте социальной дистанции", – добавил медик.
В Моршине во Львовской области, где вакцинированы против Covid-19 почти 75% населения, только одну больную госпитализировали с коронавирусом. Женщина не вакцинирована.
Комментарии