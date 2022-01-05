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четверг, 06 января 2022 04:37

Что делать, если семейный врач в отпуске

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Что делать, если семейный врач в отпуске
Не стоит откладывать получение нового рецепта до последнего. Фото: pixabay.com

На время отпуска вашего семейного врача амбулатория или медицинский центр обязаны назначить ему замену.

В то же время электронный рецепт на доступные лекарства может выписать только тот врач, с которым в заключена декларация, сообщила Национальная служба здоровья.

"Не стоит откладывать получение нового рецепта до последнего. Э-рецепт выдается не ранее чем за семь дней, если в предыдущем э-рецепте курс лечения был установлен на срок от 21 дня и более. Или за три дня, если такой срок меньше 21 дня", - говорится в сообщении.

О плановом отсутствии врача амбулатория информирует на своем сайте или в соцсетях. В неотложной ситуации нужно обращаться в больницу самостоятельно или звонить 103. Такая помощь не требует декларации или направление.

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Весной 2022 года Украина перейдет на электронные рецепты для всех лекарств.

С 1 октября пациенты с диабетом могут получить инсулин в аптеках по программе "Доступные лекарства" только по электронным рецептам. Главное, чтобы аптека имела договор с Национальной службой здоровья Украины по направлению реимбурсации инсулинов. Проверить, так ли это, можно по телефону контакт-центра 1677 или на сайте НСЗУ на в разделе Э-данных.

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