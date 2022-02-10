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четверг, 10 февраля 2022 05:55

Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование

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Covid-19 влияет на сердечно-сосудистую систему - исследование
Исследовали влияние Covid-19 на сердце. Фото: Reuters

Перенесенное заболевание Covid-19 повышает риск возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.

Вероятность развития сердечной недостаточности, ишемической болезни сердца и других подобных проблем несколько выше, чем у людей, которые не болели, пишет журнал Nature.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе проанализировали данные более чем 11 млн человек.

Повышенный риск наблюдался у людей, независимо от степени тяжести их инфекции, хотя у тех, кто тяжело перенес болезнь, он был выше, чем у пациентов с легкой формой.

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В ходе исследования было обнаружено, что заболевание коронавирусом чаще всего приводило к болезням сердца и фибрилляции предсердий – когда человек страдает от учащенного сердцебиения, которое может вызвать свертывание крови.

"Риски проявлялись независимо от возраста, расы, пола и других факторов, включая ожирение, гипертонию, диабет, хронические заболевания почек и гиперлипидемию. А также у людей без каких-либо болезней до воздействия Covid-19", – пишут исследователи.

Они предупредили, что правительства и системы здравоохранения во всем мире должны быть готовы к тому, что пандемия может внести значительный вклад в увеличение бремени сердечно-сосудистых заболеваний.

В Европе по суточному приросту болезни лидируют Германия, Россия, Италия, По суточной смертности от коронавируса – Россия, Италия, Испания. Украина – на шестом месте.

За все время пандемии излечились от недуга 320 844 662 человека. Умерли 5 782 095 человек.

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