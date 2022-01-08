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суббота, 08 января 2022 11:26

Covid-19 в Украине: за сутки заболел 151 ребенок

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Covid-19 в Украине: за сутки заболел 151 ребенок
За все время пандемии в Украине вакцинировалось 14,8 млн человек. Фото: Reuters

В Украине за сутки зафиксировано 3195 новых случаев инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 151 ребенок и 37 медработников.

Об этом сообщает Минздрав.

Госпитализировали 1 752 человека, а выздоровели 1 942 человека. Летальных случаев – 76.

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев – 291;
Винницкая область – 164;
Волынская область – 47;
Днепропетровская область – 112;
Донецкая область – 36;
Житомирская область – 217;
Закарпатская область – 108;
Запорожская область – 18;
Ивано-Франковская область – 243;
Киевская область – 143;
Кировоградская область – 47;
Луганская область – 9;
Львовская область – 296;
Николаевская область – 84;
Одесская область – 197;
Полтавская область – 97;
Ровенская область – 98;
Сумская область – 185;
Тернопольская область – 141;
Харьковская область – 241;
Херсонская область – 1;
Хмельницкая область – 173;
Черкасская область – 54;
Черновицкая область – 91;
Черниговская область – 102.

За все время пандемии заболело коронавирусом 3 699 663 человека, поправилось - 3 508 451 человек, проведено ПЦР-тестирований - 16 943 946, а летальных исходов - 97 164.
С начала вакцинальной кампании привито 14 800 318 человек, из них получили первую дозу – 14 800 316 человек, получили две дозы – 13 950 698 человек, получили дополнительную дозу – 5 787 человек, бустерную дозу – 16 216 человек. В общей сложности проведено 28 773 017 прививок.

Во Львовской области, в городе Сосновка, от коронавируса погибла целая семья.

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Дата
08
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