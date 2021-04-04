Covid-19 в Украине: ситуация улучшается

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли. Госпитализировано 5 545 пациентов, 4 657 - выздоровели.
Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.
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В целом, за время пандемии заболели 1 745 709 человек, выздоровели - 1 347 193 человека, умерли - 34 333, проведено ПЦР-тестов - 8 334 111.
Ситуация в регионах за сутки
г. Киев - 552 случая;
Винницкая область - 397 случаев;
Волынская область - 226 случаев;
Днепропетровская область - 1143 случая;
Донецкая область - 668 случаев;
Житомирская область - 616 случаев;
Закарпатская - 287 случаев;
Запорожская область - 328 случаев;
Ивано-Франковская область - 234 случая;
Киевская область - 804 случая;
Кировоградская область - 171 случай;
Луганская область - 56 случаев
Львовская область - 865 случаев;
Николаевская область - 386 случаев;
Одесская область - 1075 случаев;
Полтавская область - 194 случая;
Ровенская область - 330 случаев;
Сумская область - 762 случая;
Тернопольская область - 505 случаев;
Харьковская область - 1388 случаев;
Херсонская область - 186 случаев;
Хмельницкая область - 1060 случаев;
Черкасская область - 646 случаев;
Черновицкая область - 304 случая;
Черниговская область - 555 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Показанием для госпитализации во время заболевания коронавирусом есть 3 важных показателя. Первым из них является сатурация выше 93 на фоне кислородотерапии.
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