Covid-19 в Украине: ситуация улучшается

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1341
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 513
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 585
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1152
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 630
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 540
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1089
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 585
Фото
Все фото
5
3
4
3
14
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1341
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 180
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1062
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 909
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 342
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 666
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 09:31

Covid-19 в Украине: ситуация улучшается

1 Комментировать
Covid-19 в Украине: ситуация улучшается
За все время пандемии в Украине заболели 1 745 709 человек. Фото: Andrea Piacquadio from Pexels

За прошедшие сутки, 3 апреля, в Украине зафиксировано 13 738 больных Covid-19, 258 человек умерли. Госпитализировано 5 545 пациентов, 4 657 - выздоровели.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Впервые за время пандемии. Украина прошла отметку 20 тыс. Новых больных за сутки

В целом, за время пандемии заболели 1 745 709 человек, выздоровели - 1 347 193 человека, умерли - 34 333, проведено ПЦР-тестов - 8 334 111.

Ситуация в регионах за сутки

г. Киев - 552 случая;

Винницкая область - 397 случаев;

Волынская область - 226 случаев;

Днепропетровская область - 1143 случая;

Донецкая область - 668 случаев;

Житомирская область - 616 случаев;

Закарпатская - 287 случаев;

Запорожская область - 328 случаев;

Ивано-Франковская область - 234 случая;

Киевская область - 804 случая;

Кировоградская область - 171 случай;

Луганская область - 56 случаев

Львовская область - 865 случаев;

Николаевская область - 386 случаев;

Одесская область - 1075 случаев;

Полтавская область - 194 случая;

Ровенская область - 330 случаев;

Сумская область - 762 случая;

Тернопольская область - 505 случаев;

Харьковская область - 1388 случаев;

Херсонская область - 186 случаев;

Хмельницкая область - 1060 случаев;

Черкасская область - 646 случаев;

Черновицкая область - 304 случая;

Черниговская область - 555 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Показанием для госпитализации во время заболевания коронавирусом есть 3 важных показателя. Первым из них является сатурация выше 93 на фоне кислородотерапии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 в Украине: ситуация улучшается». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

Мыши доказали существование витамина С

Самое читаемое
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео
Самолет на полной скорости рухнул в океан: падение сняли на видео Просмотров: 54153
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 25659
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки
Водители отказываются работать - с понедельника будут ездить не все маршрутки Просмотров: 15228
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 10521
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 9306
Здоровье
Мыши доказали существование витамина С
Мыши доказали существование витамина С
 Просмотров: 99
Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca
Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca Просмотров: 864
Президент Аргентины заболел коронавирусом после прививки российской вакциной
Президент Аргентины заболел коронавирусом после прививки российской вакциной Просмотров: 783
Когда могут госпитализировать больного Covid-19 - доктор Комаровский назвал симптомы
Когда могут госпитализировать больного Covid-19 - доктор Комаровский назвал симптомы Просмотров: 1071
Впервые за время пандемии. Украина прошла отметку 20 тыс. новых больных за сутки
Впервые за время пандемии. Украина прошла отметку 20 тыс. новых больных за сутки 1 Просмотров: 1215
Больше всего комментируют
5
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
4
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
4
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
4
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
3
На заседании СНБО будут говорить о "наведении справедливости в стране"
Голосов: 436
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть