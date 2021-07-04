Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных

Количество больных за выходные в Украине уменьшилась. Фото: Reuters.

В Украине обнаружили 377 новых случаев Сovid - 19. В частности заболели 11 детей и 5 медработников.

Больше всего больных в Киеве - 126 случаев, сообщает Минздрав.

В общем госпитализировали - 460 человек, выздоровели 526 человек, 10 умерли из-за осложнений.

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Второе место по количеством больных занимает Одесская область. Там обнаружили 49 новых случаев. В Киевской области - 31 случай, в Запорожской - 26 случаев, Днепропетровской - 20, Николаевской - 17, Сумской - 15, в Львовской и Тернопольской по 12, в Харьковской и Херсонской по 11 случаев. В других областях менее чем по 10 случаев.

Всего за минувшие сутки совершили 27 979 тестирований. Методом ПЦР - 14229, методом ИФА - 3345 и 10405 - с помощью экспресс-тестов.

За все время от начала пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели - 2 171 182.

52 470 умерли от осложнений.

Вакцина Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля. Соответственно прививать ею всех желающих начнут уже этим летом, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.