Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных

 
Ексклюзивы
1/5
"Будем пить с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
"Будем пить с горя" - как в Киеве "зажигала" фан-зона на игре Украина-Англия
Просмотров: 387
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Древнии традиции и цыплятня. Как создают старинную вышивку - волшебные фото
Просмотров: 1458
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Скандал в Раде и разговор с футболистами: чем Зеленский занимался на неделе
Просмотров: 801
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
Порошенко с топором, Аваков с игрушечным кораблем, Саакашвили с вином – как политики завершают июнь
1 Просмотров: 2934
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
Просмотров: 5310
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
9 Просмотров: 351
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Сбежал с головой 16-летней девушки: где прятался водитель, что раздавил двух подруг
Просмотров: 2763
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
6 Просмотров: 1044
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Памятник археологии разрушают ради автостоянок
Просмотров: 603
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Что подешевело в июле: обзор цен в супермаркетах
Просмотров: 297
Фото
Все фото
4
10
3
6
8
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
В Киеве откроют мини-вакцинальные центры от Covid-19
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
11-летняя Ирина Химич умерла от старости
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
Как записаться на коллективную прививку вакциной Pfizer
День медика: как поздравить
День медика: как поздравить
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
День медика: открыли памятник погибшим от Covid-19 врачам
Видео
Все видео
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
С сентября детей в школах будут кормить по-новому. Повара критикуют меню
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Степанов заявляет, что не писал заявлений. Шмыгаль обвиняет в провале вакцинации
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
Локдаун не для всех: "слуги народа" катаются на джипах в рестораны
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
"Они не дышат" - показали кадры из детского отделения Covid-больницы
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Мать 14 детей поборола Covid, имея 90% поражения легких
Интервью
1/5
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 1665
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (НК)
1 Просмотров: 144
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 981
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2376
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Кучма выбирал между планами "пираньи" и "акулы". Какие подковерные игры сопровождали принятие Конституции 1996-го
Просмотров: 810
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
02 июля 2021
Просмотров: 450
Якщо серійний убивця не дотримає слова
Понад місяць світ складав шпаргалки для Джозефа Байдена: він і те має сказати, і про інше не забути. Найактивнішими були українські експерти. Від ...
воскресенье, 04 июля 2021 10:09

Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных

  Комментировать
Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных
Количество больных за выходные в Украине уменьшилась. Фото: Reuters.

В Украине обнаружили 377 новых случаев Сovid - 19. В частности заболели 11 детей и 5 медработников.

Больше всего больных в Киеве - 126 случаев, сообщает Минздрав.

В общем госпитализировали - 460 человек, выздоровели 526 человек, 10 умерли из-за осложнений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Названа предварительная причина смерти мужчины после вакцинации в Винницкой области

Второе место по количеством больных занимает Одесская область. Там обнаружили 49 новых случаев. В Киевской области - 31 случай, в Запорожской - 26 случаев, Днепропетровской - 20, Николаевской - 17, Сумской - 15, в Львовской и Тернопольской по 12, в Харьковской и Херсонской по 11 случаев. В других областях менее чем по 10 случаев.

Всего за минувшие сутки совершили 27 979 тестирований. Методом ПЦР - 14229, методом ИФА - 3345 и 10405 - с помощью экспресс-тестов.

За все время от начала пандемии в Украине заболели 2 237 553 человека, выздоровели - 2 171 182.

52 470 умерли от осложнений.

Вакцина Pfizer появится в центрах массовой вакцинации в конце июля. Соответственно прививать ею всех желающих начнут уже этим летом, заявил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 в Украине: где обнаружили всего больных». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
июля

Расстреляли группу профессоров и их родственников

Самое читаемое
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
Голую Карди Би обмазали краской, а внучка Чапкиса показалась в бикини - чем щеголяют звезды в сети
10
 1 Просмотров: 8199
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
Гороскоп на выходные: с какими знаками лучше избегать общения
 Просмотров: 5544
&quot;Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят&quot; - как живет село возле гигантской свалки
"Как напьются - прячься, кто может. Забор ломают, буянят" - как живет село возле гигантской свалки
45
 Просмотров: 5310
Англия смогла выбить Украину с Евро
Англия смогла выбить Украину с Евро
 3 Просмотров: 4923
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
Море блох, которые бешено кусаются - блогер разнес курортный Геническ
 Просмотров: 4680
Здоровье
Как пережить поражение сборной: советы футбольным болельщикам
Как пережить поражение сборной: советы футбольным болельщикам
Вакцинация от коронавируса набирает оборотов: сколько украинцев получили прививки
Вакцинация от коронавируса набирает оборотов: сколько украинцев получили прививки Просмотров: 81
Власти ЮАР одобрил китайскую вакцину от Covid-19
Власти ЮАР одобрил китайскую вакцину от Covid-19 Просмотров: 90
Названа предварительная причина смерти мужчины после вакцинации в Винницкой области
Названа предварительная причина смерти мужчины после вакцинации в Винницкой области Просмотров: 1053
Специалисты назвали главные преимущества витамина А
Специалисты назвали главные преимущества витамина А Просмотров: 180
Больше всего комментируют
9
Когда теряем независимость, становимся заложниками чужих режимов — Жадан
6
"Убьют бизнес и страну": соцсети возмутились налоговыми изменениями от Рады
4
После скандала с Довбиком футболисты сборной заговорили на украинском
3
Англия смогла выбить Украину с Евро
3
Бутусов посоветовал России молиться перед украинскими "Джавелинами"
Голосов: 38
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть