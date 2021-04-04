Covid-19 унес жизнь главного врача харьковской больницы

 
Ексклюзивы
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1386
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Коронавирус в Украине пойдет на спад после Пасхи
Просмотров: 522
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Американский политконсультант прогнозирует разговор Байдена с Зеленским на конец апреля
Просмотров: 198
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Дороже коммуналка и дешевле медицина: чего ждать украинцам в апреле
Просмотров: 594
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Саперов расстреляли из засады: кем были 10 погибших в зоне ООС в марте
Просмотров: 1161
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Аваков толкает страну к политическому терроризму - Друзенко
Просмотров: 639
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
В округе Вирастюка соревнуются Зеленский и Коломойский
Просмотров: 567
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Зарплата от 63 тыс. грн и нельзя нотариусам: как работает суд присяжных в Украине
Просмотров: 315
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Весна на подходе. Какая погода будет в апреле
Просмотров: 1116
Украинцы едят импортную картошку
Украинцы едят импортную картошку
Просмотров: 594
Фото
Все фото
5
3
4
3
14
В Украине заработала &quot;воздушная скорая помощь&quot;
В Украине заработала "воздушная скорая помощь"
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
Toyota создала внедорожник для транспортировки Covid-вакцин
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
В Бородянку Киевской области привезли кислородные концентраторы от Порошенко
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
Covid-вакцинация в Киеве вышла на новый уровень
&quot;С новым сердцем главное продержаться год&quot; - как живут люди с пересаженными органами
"С новым сердцем главное продержаться год" - как живут люди с пересаженными органами
Видео
Все видео
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
"Время потеряно" - ученый прогнозирует волну болезни с десятками тысяч случаев в день
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Доктор Комаровский сделал заявление о вакцине CoviShield
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Загруженность 130%: на Прикарпатье свирепствует Covid-19
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Робот Da Vinci впервые в Украине прооперировал ребенка - уникальные кадры
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Первому человеку в Киеве сделали Covid-прививкy
Интервью
1/5
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Где за границей отдохнуть вдвоем за 20 тыс. грн
Просмотров: 1386
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Недетская жестокость: эксперт рассказала, как бороться с буллингом
Просмотров: 189
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Это категорически запрещено новичкам - инструктор дал нестандартные советы начинающим водителям
Просмотров: 1089
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Проверьте, где стоит, и сэкономите 8 тыс. грн - эксперт рассказал, как найти надежную и дешевую стиральную машину
Просмотров: 936
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Что должны знать родители о процедуре зачисления в первый класс - эксперт ответил на главные вопросы
Просмотров: 351
Колонка
Артем Чех
Артем Чех
02 апреля 2021
1 Просмотров: 720
На дитя
Був ранок неділі. Падав дощ. Я сидів на балконі "хрущовки", крутився в розламаному офісному кріслі, курив і вдивлявся в гілля Печерська. Насувалася ...
воскресенье, 04 апреля 2021 14:58

Covid-19 унес жизнь главного врача харьковской больницы

  Комментировать
Covid-19 унес жизнь главного врача харьковской больницы
Главный врач умер в 69-летнем возрасте. Фото: Pavel Danilyuk from Pexels

В Харькове 4 апреля скончался Борис Менкус. Все из-за осложнений коронавирусной болезни. Мужчина работал главным врачом городской многопрофильной больницы №18.

Об этом сообщил официальный сайт Харьковского городского совета.

На Covid-19 заболел в октябре прошлого года. Болезнь обострила хронические недуги, в первую очередь - сахарный диабет. Медик умер в 69-летнем возрасте.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Когда могут госпитализировать больного Covid-19 - доктор Комаровский назвал симптомы

Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом после вакцинации российской вакциной "Спутник V".

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Covid-19 унес жизнь главного врача харьковской больницы». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
04
апреля

Мыши доказали существование витамина С

Самое читаемое
Американский &quot;шпион&quot; 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
Американский "шпион" 2 года снимал убогую жизнь в сталинском СССР - впечатляющие фото
31
 Просмотров: 30303
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
Австрийка в образе кошки и ковбойский фотосет от обладательницы самой большой груди. Чем поражают звезды
6
 Просмотров: 11493
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
Дорофеева показала грудь в прозрачном лифчике
7
 Просмотров: 10656
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
Дочь легенды футбола устроила эротическую фотосессию
24
 Просмотров: 9378
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью
Анастасии Заворотнюк - 50: дочь больной звезды поделились общим фото с матерью Просмотров: 7588
Здоровье
Covid-19 сбавляет темпы: сколько больных выявлено в столице
Covid-19 сбавляет темпы: сколько больных выявлено в столице Просмотров: 342
Киевщина и Херсонщина - сплошной позор: как украинцы прививаются от Covid-19
Киевщина и Херсонщина - сплошной позор: как украинцы прививаются от Covid-19 1 Просмотров: 621
Мыши доказали существование витамина С
Мыши доказали существование витамина С
 Просмотров: 324
Covid-19 в Украине: ситуация улучшается
Covid-19 в Украине: ситуация улучшается 1 Просмотров: 1233
Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca
Еще 2 человека умерли от тромбоза после прививки AstraZeneca Просмотров: 882
Больше всего комментируют
10
Россия может потерять часть своих территорий - секретарь СНБО
8
Данилов рассказал о тайном совещание у Зеленского
8
Франция и Германия призвали прекратить эскалацию в Донбассе
5
В ОП сообщили новые детали разговора Зеленского с Байденом
2
Резников назвал 3 условия для привлечения инвесторов на Донбасс
Голосов: 444
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2020/21?
  • 1) "Бавария"
  • 2) "Манчестер Сити"
  • 3) "Реал"
  • 4) "Ливерпуль"
  • 5) "Челси"
  • 6) "Парі Сен-Жермен"
Просмотреть