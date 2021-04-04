Covid-19 унес жизнь главного врача харьковской больницы

Главный врач умер в 69-летнем возрасте. Фото: Pavel Danilyuk from Pexels

В Харькове 4 апреля скончался Борис Менкус. Все из-за осложнений коронавирусной болезни. Мужчина работал главным врачом городской многопрофильной больницы №18.

Об этом сообщил официальный сайт Харьковского городского совета.

На Covid-19 заболел в октябре прошлого года. Болезнь обострила хронические недуги, в первую очередь - сахарный диабет. Медик умер в 69-летнем возрасте.

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