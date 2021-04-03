Президент Аргентины заболел коронавирусом после прививки российской вакциной

Альберто Фернандес - аргентинский юрист и политик. Возглавлял правительство страны при президентах Несторе Киршнере и частично Кристине Фернандес де Киршнер, оставил пост 23 июля 2008 года. Президент Аргентины с 2019 года. Фото: Twitter/@alferdez

Президент Аргентины Альберто Фернандес заразился коронавирусом после вакцинации российской вакциной "Спутник V".

Прививку политик сделал в этом году в январе, сообщил президент на своей странице в Twitter.

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У Фернандеса повысилась температура до 37,3 и появилась легкая головная боль. Он сдал тест на Covid-19 и получил положительный результат.

Сейчас глава государства чувствует себя хорошо и находится на самоизоляции. Фернандес придерживается всех рекомендаций врачей.

Вакцину против коронавируса "Спутник V" разработал российский Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи. Препарат был одобрен министерством здравоохранения РФ 11 августа 2020 года, несмотря на то, что 3-я фаза его испытаний не проводилась. Мировые эксперты выразили сомнение в действенности этой вакцины. Европейское агентство по лекарственным средствам пока не одобрило ее к использованию. 5 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что российская вакцина "Спутник V" не будет зарегистрирована в Украине при каких условиях.